Liam Payne temetése után szívszorító fogadalmat tette Cheryl Cole

Cheryl Cole teljesen összetört Liam Payne halála miatt. Bár romantikus kapcsolatuk 2016-ban ért véget, Cherylt és Liam Payne-t egy életre összekötötte kisfiuk, Bear, így érthető, hogy az énekesnő teljesen összeroppant a One Direction sztárjának tegnapi temetésén. Úgy tudni, hogy Cheryl, miközben a saját gyászával küzd, próbál erős maradni hétéves fia miatt, hogy őt támogathassa édesapja elvesztése miatt.

Cheryl Cole megfogadta, hogy megvédi fiát, ás Liam Payne családját

Forrás: AFP

Liam Payne temetése után komoly fogadalmat tett Cheryl Cole

Bár Cheryl Cole tegnap minden erejével azon volt, hogy Liamet szeretettel és méltósággal búcsúztassa el, megesküdött, hogy a jövőben mindent megtesz majd annak érdekében, hogy Bear soha ne felejtse el az apját, és mindent megtesz azért is, hogy megvédje közös kisfiukat és Payne családját. Nem véletlen, hogy Cheryl Liam szüleivel távozott a szertartásról, de a temetés megtervezésében is segített a családnak, és az amershami Szűz Mária templomot sem véletlenül választották a szertartás helyszínéül. Nagy templomra volt szükségük, de egyúttal abszolút diszkrécióra is az istentisztelet előtt és után.

A temetésen a One Direction egykori tagjai is ott voltak

Forrás: AFP

A temetésen ott voltak a One Direction egykori tagjai, Liam Payne barátai, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik és Niall Horan is, valamint egykori felfedezője és mentora, Simon Cowell is.

Múlt hónapban Cheryl egy Instagram-posztban tisztelgett Liam előtt, és arról beszélt, hogy „leírhatatlan fájdalmat” okozott neki, amikor közölte Bearrel, hogy az apja elhunyt. A nyilatkozata így szólt: „Miközben próbálom feldolgozni ezt a megrázó eseményt, és feldolgozni a saját gyászomat ebben a leírhatatlanul fájdalmas időszakban, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy egy embert veszítettünk el. Liam nemcsak egy popsztár és híresség volt, hanem fiú, testvér, nagybácsi, kedves barát és a hétéves fiunk apja”.