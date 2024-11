A Szívek szállodája sorozatban könnyed, szórakoztató, ugyanakkor sokszor életszerű problémákkal nézett szembe kedvenc anya-lánya párosunk akiknek a történetén keresztül végigkísérhetjük, hogy milyen, amikor a kislányunk gimnazistából érett nővé cseperedik, találkozik a valódi szerelemmel, néha csalódik, máskor mérhetetlenül boldog. De közben bárhogy is alakul az élet, tudjuk, hogy a szülői házba visszakerülve örökre a szüleink gyerekei maradunk. És ha már itt a bekuckózós idő, jöhet is egy Szívek szállodája-maraton. Ha pedig hozzánk hasonlóan te is imádod a Gilmore-lányok időtálló stílusát, akkor van egy jó hírünk, amit Lorelai és Rory viselt a sorozatban, ma is simán felveheted. Mutatjuk, hogy lehetnél te is a Gilmore-lányok egyike!

A Szívek szállodája stílust teremtett

Forrás: Warner Bros.

Szívek szállodája, a sorozat, ami stílust teremtett

Lorelai Gilmore (Lauren Graham) stílusában Lorelai Richard és Emily egyetlen lánya, Rory édesanyja. Tizenhat évesen teherbe esett, de nem ment feleségül Christopherhez, Rory édesapjához, mert úgy érezte, ilyen fiatalon amúgy sem működne a kapcsolatuk. Helyette visszaköltözött Stars Hollow-ba. A sorozatban mindig irtó stílusos összeállításokban jelent meg, melyekre sokan a mai napig örömmel emlékszünk vissza.

Könnyű, rétegezhető egészruha

Lorelai szerette például az alakot kiemelő egész ruhákat, melyekkel hangsúlyozhatta csinos, nőies vonalait. Sötét frizurájához meglehetősen világos bőrárnyalat társul. Ennek ellenére mindig bátran és magabiztosan viselte az élénk színeket és vidámabb tónusokat, például gyakran viselt rózsaszínt, pirosat, halványkéket vagy bordót. A mi személyes nagy kedvencünk ez a Reserved egész ruha, ami tökéletesen visszahozza a 2000-es évek hangulatát.

Ár: 14.995 Ft

Forrás: Reserved

Blézer, a megtestesül elegancia

Lorelai imádta a bohókás mintákat, a farmert, a blézert és a szoknyákat, ugyanakkor a túlságosan rövid kreációkat nem kedvelte, a szoknyája hossza mindig a térdéig ért. Ha egy mondatban szeretnénk jellemezni az akkori stílusát, azt mondhatnánk, hogy bohém, laza, a legkevésbé sem harmonikus és egyhangú. Ha te is szívesen megbolondítanád az őszi hétköznapokat valami vidám darabbak, akkor válaszd ezt a lila blézert a bonprix kínálatából!