Meghökkentő marketing eszközök, amelyekkel a cégek titkon befolyásolnak

Egyedi ragasztószalagok – több mint csomagolás

Az egyedi ragasztószalagok az egyik leginkább alábecsült marketing eszközök. Első ránézésre ez csak egy praktikus csomagolási elemnek tűnik, de valójában óriási hatással lehet a márkaimázsra.

Képzelj el egy online rendelt csomagot, amely egy sima barna karton dobozban érkezik. És most képzeld el ugyanezt a dobozt, de élénk színekben pompázó, logóval és figyelemfelkeltő üzenettel ellátott ragasztószalaggal zárva. Az utóbbi nemcsak igényesebbnek tűnik, de erősebb benyomást is kelt a márkáról. Egy ilyen apróság is hozzásegíthet ahhoz, hogy a vevő újra tőlük rendeljen.

Miért működik?

Mert építi a márkaismertséget : Egyedi megjelenése miatt könnyen megjegyzik.

: Egyedi megjelenése miatt könnyen megjegyzik. Mert eléri a szomszédokat is : Egy feltűnő csomagolás a kuka mellett vagy a futár kezében is reklámként működik.

: Egy feltűnő csomagolás a kuka mellett vagy a futár kezében is reklámként működik. Mert pszichológiai hatása van: A különleges csomagolás exkluzivitás érzetét kelti.

Ha legközelebb ilyen csomagot kapsz, jusson eszedbe, hogy ez nem véletlen – ez egy tudatos marketing fogás.

Szokatlan illatok az üzletekben

Voltál már úgy, hogy egy boltba lépve valami különleges illat fogadott, és ettől rögtön kellemesebb lett a vásárlás élménye? Ez sem a véletlen műve. Az illatmarketing az egyik leghatásosabb eszköz, amely erősen befolyásolja az érzelmeinket és döntéseinket.

Pékségek gyakran szándékosan fokozzák a frissen sült kenyér illatát, hogy ezzel növeljék a vásárlási kedvet. De például ruhaboltokban is megfigyelhető: a friss, tiszta illatok azt az érzést keltik, hogy minőségi termékeket árulnak.

Ez az eszköz az érzelmekre és az emlékekre hat. Az illatok tartós érzelmi nyomot hagynak, így az emberek hajlamosabbak visszatérni, mert kellemes élményekhez kötik az adott helyet vagy márkát.

A rejtett hangok ereje

Talán nem is gondolnád, de bizonyos üzletekben játszott háttérzene vagy hanghatások is marketing célt szolgálnak. Például gyorséttermekben gyorsabb tempójú zenét játszanak, hogy gyorsabban fogyasszunk és távozzunk, helyet adva az új vendégeknek.

Luxusboltokban lassú, megnyugtató dallamok szólnak, mert ezek lassítják a vásárló tempóját, és növelik a vásárlási hajlandóságot.