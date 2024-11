Ez kerüljön a Mikulás csomagba édesség helyett

Az év egyik legjobban várt napja a gyerekek számára, amikor megérkezik a Mikulás az ajándékokkal. Legyen szó cipőbe, csizmába, ablakba helyezett mikulászsákról, vagy a kandallóra akasztott zokniról, a gyerekek mindenhol ugyanolyan izgalommal és csillogó szemekkel várják az ajándékokat. Összegyűjtöttünk most 10 ötletet arra, milyen apróságokat rejthetsz el csokoládé helyett, ha szeretnéd, hogy az ünnep ne csak az édességről szóljon. Az ötletek között találsz tippeket kisebbeknek és nagyobbaknak is, hiszen ők is ugyanúgy várják az ajándékokat.

Ha a gyerek ír levelet a Mikulásnak, abból te is inspirálódhatsz, hogy valóban mire vágyik.

Mikuláslevél: hogy megtudd, mire vágynak igazán

Mielőtt rátérnénk a konkrét ajándékötletekre, érdemes néhány héttel Mikulás napja előtt leültetni a gyerkőcöt, hogy írjon egy levelet a Mikulásnak. Persze a lista ilyenkor hosszabb lehet, de ez jó kiindulópontot ad ahhoz, hogy megtudd, mire vágyik valójában. A Mikuláslevél és az ajándéklista nemcsak inspiráció Mikulásra, de később a karácsonyi ajándékok kiválasztásánál is jól jöhet. Ha még nem tud írni, üljetek le egy nyugodt este, és kérd meg, hogy mondja el, mit szeretne – ígérd meg, hogy te majd leírod és továbbítod a kívánságait a Mikulásnak.

5 ötlet a Mikulás csomagba csoki helyett kicsiknek

Íme 5 kreatív és hasznos ajándék ötleteket Mikulásra kisebb gyerekeknek.

1. Memória kártya

Minden kisgyerek szeret játszani, és a memóriajáték tökéletes választás, hiszen együtt is játszhattok vele, így kiváló közös program lehet. A memória kártyákkal a gyerekek játék közben tanulnak, és közben fejlődik a gondolkodásuk is.

2. Fürdőbombák

Téli hűvös estéken nincs is jobb, mint elmerülni egy kád forró vízben. A fürdőbombával pedig igazi szórakoztató élmény válik a fürdőzésből! A pezsgő, színes víz és az illatos habok izgalmassá teszik a fürdést, így a gyerekek szívesen időznek majd a fürdőszobában.

3. Ujjbábok

Az ujjbábokkal közösen játszhattok, és a gyerek fantáziájára bízhatjátok, hogy milyen kalandos történetet talál ki a kis ujjbáb állatfigurákhoz. Ez nemcsak szórakoztató, hanem segít a gyerekek kreativitásának és kifejezőkészségének fejlesztésében is.