Segíts te is a rászorulóknak karácsonykor

Hamarosan itt a karácsony, az év legszebb ünnepe! Sok nehéz anyagi helyzetben lévő családnak azonban nem csak az ünnepi menü, de egy átlagos vacsora megteremtése is nehézséget okoz. Most Te is segíthetsz szebbé tenni a nehéz körülmények között élő családok karácsonyát.

Semmi sem szebb ajándék, mint a segítés öröme! A karácsonyi ünnepek meghittségét viszi el a rászorulóknak a Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtő kampánya: a cél, hogy minél több hátrányos helyzetben élő család ünnepi időszakát varázsolják szebbé. És miért jó adni? Nemcsak azért, mert aki kap, hasznát veszi és örömmel veszi az adományod, hanem azért is, mert Te is jobban érzed magad attól, hogy tettél valamit másokért. Az összefogás, a kölcsönös segítségnyújtás a Lidlnek régóta szívügye. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy az áruházlánc hosszú évek óta szervez adománygyűjtő programot karácsonykor. A Lidl csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi adománygyűjtő kampányához, amelynek keretében a vásárlókkal együtt segítenek szebbé tenni az ünnepi időszakot a rászoruló családok számára. A kezdeményezés részeként bármely Lidl áruházban 2024. november 11–24. között 500, 800, illetve 1000 forint értékű élelmiszeradomány-utalványokat lehet megvásárolni, majd az üzletek pakolópultjaira kihelyezett gyűjtőedénybe behelyezni. Az így összegyűlt adományok összegét pedig a Szeretetszolgálat az utalványon megjelölt élelmiszerekre váltja be, amiből élelmiszercsomagokat állít össze és még karácsony előtt eljuttatja a rászoruló családokhoz. Így is tudsz segíteni A jótékony célú utalványok mellett van más módja is a rászorulók támogatásának, ehhez pedig a Lidl karácsonyi filmjében felbukkanó plüss mosómedvét hívták segítségül. 2024. november 11-24. között Lidl Plus kuponnal kedvezményesen érhető el a plüssfigura, amelyekből minden, Lidl Plus kuponnal eladott darab árát teljes egészében jótékony célra, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány számára ajánlja fel a vállalat. Az így összegyűlt összegből a Szeretetszolgálat szintén élelmiszereket vásárol a hátrányos helyzetű családoknak. Ha módodban áll máson is segíteni, akkor nyújts te is segítő kezet minél több családnak!