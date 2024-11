Így segíthetsz a kisiskolásodnak a tanulásban, hogy ne sírás legyen a vége

Sírás, veszekedés, levertség, motivációvesztés is kísérheti a sulis napokat. Hogy miért? Mert a tanulás sokszor kihívás és a gyerekek (akár a felnőttek is) hajlamosak a stresszt, fáradtságot és a túlterheltséget így megélni. De van egy jó hír: mi, szülők, mi is tehetünk azért, hogy ez ne így legyen!

A szülők is tehetek azért, hogy a tanulás ne legyen stressz

Így segíthetsz a kisiskolásodnak a tanulásban:

1. Ne a jegyeket nézd, hanem a folyamatot!

A legtöbb gyerek nem azért frusztrált, mert nem szereti a tanulást, hanem, mert nyomasztja a teljesítménykényszer. Szülőként könnyű belecsúszni abba a hibába, hogy a jó jegyekre fókuszálunk, pedig sokkal fontosabb, hogy maga a tanulási folyamat érdekes és élvezetes legyen. Dicsérd meg a próbálkozásokat, ne csak az eredményeket! A gyerekek imádják, ha elismerik az erőfeszítéseiket.

2. Találd meg az érdeklődését!

Minden gyerek másban jó, más érdekli. A tanulást is sokkal szívesebben veszik, ha kapcsolódhat valamihez, amit szeretnek. Ha éppen az állatokról tanulnak és imádja a kutyákat, próbáld meg ebbe az irányba terelni a témát. Ha matek, akkor építsetek közösen legóból! Ez nem csak izgalmasabbá teszi a tanulást, de segíti abban is, hogy a világot összefüggéseiben lássa.

3. Tervezzetek együtt!

A kisiskolások számára a rendszerek, időbeosztások és az átlátható napirendek megnyugtatóak. Segíthet, ha közösen alakítotok ki egy tanulási rutint, ami egyensúlyt teremt a játék, pihenés és a tanulás között. Ha tudja, hogy "a matek után jön egy kis szünet", könnyebben fog koncentrálni, hiszen van mire várni.

4. Tanuljatok játékosan!

Nem minden a tankönyvekről és a füzetekről szól! A tanulás játékosan is lehet szórakoztató. Sok olyan társasjáték létezik, ami például fejleszti a szókincset, a logikai gondolkodást vagy éppen a memóriát. De akár egy egyszerű kártyajáték is lehet "tanóra", ha közben beszélgettek és bátorítod a gondolkodását.

5. Légy türelmes!

Nem minden nap lesz könnyű és előfordul, hogy mindketten elfáradtok. Ilyenkor a legfontosabb a türelem és a rugalmasság. Lehet, hogy az aznapi tanulás nem halad olyan jól, de ez rendben van! Együtt dolgoztok egy nagyobb cél felé és ez a folyamat sokkal fontosabb, mint egy-egy feladat sikeressége.