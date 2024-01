Íme, az öt legokosabb csillagjegy: már gyerekként vág az eszük, mint a borotva

A Merkúr uralta analitikus Szűz már kisgyerekként szorgalmas, minden részletre odafigyel, fel is jegyzi azokat. Gondolkodásuk logikus, fejükben minden rendszerré áll össze, ezért a vizsgákon egészen biztosan jól teljesítenek. Ők azok, akiktől társaik lemásolják a házi feladatot, de nekik vannak biztosan kidolgozva az érettségi- vagy vizsgatételeik is. Sokan közülük tudományos pályára lépnek, ahol rendszerező és lényeglátó képességeiket kamatoztathatják. Nem csak okosak, de lehet is rájuk számítani. Ha választhatnak, szívesebben dolgoznak egyedül: szeretnek elmélyülni, ilyenkor nem igénylik a társaságot. Ha hagyjuk, hogy maguk dolgozzanak ki stratégiákat, később csapatjátékosok is lehetnek.

A Szűzek a szabadidejüket is szívesebben töltik emberek helyett könyvek társaságában.

Ikrek