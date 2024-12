Kínos helyzet! Közös programon vett részt Ben Affleck, JLo és Jennifer Garner

Ben Affleck számára a család az első, és ennek érdekében akár kényelmetlen helyzeteket is vállal. A színész pénteken Los Angelesben vett részt egy iskolai előadáson, ahol Garnerrel közös gyereke Fin és JLo lánya, Emme is szerepeltek és ott volt mindkét exfelesége, Jennifer Lopez és Jennifer Garner is.

Ben Affleck mindent megtesz a gyerekeiért

Forrás: Getty Images

Ben Affleck és Jennifer Lopez is elérzékenyült

Ben Affleck az előadás után meghatottan gratulált Finnek és mostohagyermekének, JLo lányának, a 16 éves Emmének. Jennifer Lopez szintén elérzékenyült a gyerekek produkcióján, azt azonban nem tudni, hogy a két nő beszélgetett-e egymásssal. A korábbi hírek szerint ugyanis JLo mindenért Garnert okolja, és azt állítja, Jen szándékosan akadályozza, hogy barátságban válhassanak el Affleckkel. Jennifer Lopez egyébként nagyon szereti Affleck gyerekeit, korábban, amikor még együtt élt a színésszel arról nyilatkozott, hogy nagyon jól működő mozaikcsaládot alkotnak és a gyerekek is jóban vannak egymással. Egy időben azt is lehetett hallani, hogy pont miattuk nehéz a válás, mert nem szeretnék elszakítani őket egymástól.

Jennifer Garner és Ben Affleck barátok maradtak

Jennifer Garner és Ben Affleck a válásuk óta is jó viszonyban vannak, egyrészt összeköti őket három közös gyerekük - a 19 éves Violet, a 16 éves Fin és a 12 éves Samuel - másrészt a két lábbal a földön álló Jen mindenben támogatja volt férjét. Az elmúlt időszakban több alkalommal is együtt látták őket közös családi eseményeken, beleértve egy hálaadási önénkéntes munkát is. Egy bennfentes arról beszélt, hogy Affleck gyakran támaszkodik Garnerre, ha nagy döntéseket kell meghoznia. „Ben és Jen között erős kötelék van, ami soha nem fog elmúlni, hiszen ő a gyerekei anyja” - nyilatkozta és hozzátette hogy Affleck jelenleg nem áll készen arra, hogy új kapcsolatba kezdjen.