Törőcsik Mari halála után sokáig bizonytalan volt velemi házának a sorsa. A színésznő a hegyek közötti kis faluban érezte magát a legjobban, ha csak tehette, ott töltötte az idejét. A háza előtt sokáig friss virágok voltak, amelyet a helyiek és a Velemben kirándulók tettek oda. Azóta elkelt az épület, a színésznő fogadott fia, a vietnámi származású Son elmondta, mi lett vele.

Törőcsik Mari a velemi házában volt a legboldogabb

Forrás: MTI

Törőcsik Mari lánya eladta a házat

Pár hónapja arról lehetett olvasni, hogy a velemiek helytelenítik, hogy Törőcsik Mari lánya, Teréz, eladta a házat egy vállalkozónak. Egyes információk szerint pedig rövidesen egy bárki által kivehető Airbnb lakásként funkcionált volna az épület. Egy ideje rajta is volt a kiadó tábla, ami később eltűnt „Anyám kapuján kint volt egy tábla, hogy kiadó az ingatlan, de ez a napokban eltűnt. A szomszédtól tudom, hogy nem örülnek a helyiek a dolognak. Sajnos nekem ebbe nincsen beleszólásom” – nyilatkozta nyáron a Borsnak Son. Egy velemi férfi akkor azt mondta, hogy biztos benne, hogy a ház nem lesz kiadó és a táblát nem kell komolyan venni.

A velemi házon már nincs kint a kiadó tábla

Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

Ezt lehet tudni Törőcsik Mari házáról

A Bors újra megkereste Sont, aki a napokban így nyilatkozott: „Fontosnak tartom leszögezni, hogy én nem folyok bele a családi dolgokba, 2020 óta nem is élek Magyarországon. Annyit viszont tudok, hogy részben anyám egykori ápolója, Ildikó is tulajdonosa lett a háznak, és ha jól tudom, nem ő az egyetlen, osztozik rajta. Magam is meglepődtem, hogy így alakult, de a döntés Törőcsik Mari lányának, Teréznek a kezében volt, nekem nem volt beleszólásom. Ezt az egészet egyébként a szomszédtól hallottam.”