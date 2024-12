Jennifer Lopez mindenért Jennifer Garnert okolja — A két ex verseng Ben Affleckért

J. Lo Jennifer Garnert hibáztatja, hogy Ben Affleckkel alkudoznia kell a karácsonyi szünetről. Bennfentesek szerint, Jennifer Lopez eltökélt szándéka, hogy barátságban maradjon exével, és a lehető legtöbb időt töltsék együtt az ünnepek alatt és után, de Jennifer Garnert a vetélytársának tarja, akivel Ben szívesebben van együtt, emiatt a színfalak mögött komoly versengés kezd kialakulni a két volt feleség között.

Jennifer Lopez és Jennifer Garner is Ben Affleck ideját akarja

Jennifer Lopez szerint csak úgy tudnak békében elválni, ha Ben és az ő gyerekei együtt ünnepelnek

A probléma nagy részét az okozza, hogy Ben Afflecknek három saját gyereke van exfeleségétől, Jen Garnertől — a 19 éves Violet, a 15 éves Fin és a 12 éves Samuel —, akik rövid második házasság alatt összebarátkoztak Jennifer Lopez két Marc Anthonyval közös gyerekével, a 16 éves ikerpárral. Max és Emme nagyon megszerették Ben gyerekeit és viszont, testvérként gondolnak egymásra, ami bonyolult helyzetet teremt, és ami miatt Bennek egy bennfentes szerint kétfelé kell szakadnia:

„Egyrészt J. Lo azt mondja neki, hogy több időt kellene vele töltenie, mert a vegyes családi helyzet annyira új, és létfontosságú, hogy mindannyian jól induljanak a válás után, és kialakítsanak egy mintát, miközben Jen is stresszeli őt, hogy töltsön több időt vele és a gyerekeikkel”.

Egy másik forrás korábban az In Touchnak mondta el, hogy maguk a gyerekek is azt tervezik, hogy a válás után is együtt maradnak.

„Nagyszerű a kapcsolatuk. Még mindig együtt lógnak és állandóan beszélgetnek. Nem fogják hagyni, hogy ez a válás tönkretegye a kapcsolatukat” — mondta a második forrás.

Mindeközben a bennfentesek szerint Ben Affleck valójában inkább Jen Garner mellett lenne, hogy ezzel is megkönnyítse saját életét. „Lássuk be, sokkal kényelmesebb Jennel és a gyerekeikkel tölteni az időt, mint megpróbálni a vegyes család dolgot. Annyira nyugodt vele, nincs feszültség, nincs nyomás, teljesen önmaga lehet” — árulta el egyikük.

Ben és első felesége a hálaadást is együtt töltötték három gyermekükkel, Los Angelesben önkénteskedtek a Midnight Mission szervezetnél, ahol ételt osztottak a hajléktalanoknak. Ők ketten 2015-ös szakításuk óta jóban maradtak, az Oscar-díjas színészt gyakran látták Garnerhez futni vigaszért a Lopezzel töltött zűrös időkben.