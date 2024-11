Ben Affleck és Jennifer Garner együtt töltötte a hálaadást: az egykori sztárpár hajléktalanoknak osztott ingyenebédet

Jennifer Garner és Ben Affleck az idei hálaadást is önkéntes munkával töltötte. Ezúttal a Los Angeles-i hajléktalan közösségnek osztott ingyenebédet, a The Midnight Mission nevű hajléktalanszálló hálaadásnapi vásárán. Affleck és Garner három gyereke, a 18 éves Violet Anne, a 15 éves Seraphina Rose és a 12 éves Samuel is csatlakozott az eseményhez, amit egy meg nem nevezett forrás szerint nagy örömmel tettek: „Igazán élvezik, hogy adhatnak valamit a közösségnek, és a családként együtt töltött minőségi időt is nagyon megbecsülik” — mondta el.

Forrás: AFP

Ben Affleck évek óta támogatja a hajléktalanokért dolgozó szervezetet

A nonprofit szervezet a honlapján azt írja, minden hálaadáskor megrendezik az eseményt a Skid Row-ban hajléktalanságban élő több ezer ember és család számára, az rendezvényen ünnepi étkezés és szórakoztató programok is szerepelnek. David Prentice, az a szervezet vezérigazgatója az Instagramon osztott meg fotót a kát sztárról, a következő szöveggel:

„Ma az a megtiszteltetés ért minket, hogy Ben Affleck és Jennifer Garner csatlakozott hozzánk a The Midnight Missionben a hálaadásra! Kedvességük, melegségük és odaadásuk rengeteg örömet hozott a közösségünknek „Köszönjük, Ben és Jennifer, hogy ételeket szolgáltatok fel és mosolyogtatok ezen a különleges napon. Együttérzésetek mindannyiunkat emlékeztet a hálaadás igazi értelmére - arra, hogy összefogunk, hogy támogassuk egymást”.

Ben Affleck nem először támogatja a Midnight Missiont. A színész az 1914 óta működő szervezetről először az egyik gyermeke iskolájában hallott az egyik szülőtól, azóta támogatja az erőfeszítéseiket.

„Rájöttem, hogy sokat kapok attól, ha az időm egy kis részét másoknak adom. Nem tudom, hogy ez segít-e nekik, vagy sem, de azt tudom, hogy nekem hasznos” — mondta Affleck a PEOPLE-nak 2020-ban.