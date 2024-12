Jennifer Lopezt kétségek gyötörték: "Elég vagyok?"

Jennifer Lopez új filmje, az Unstoppable (Megállíthatatlan) kapcsán mesélt arról, miként élte meg, hogy egyedülálló anya, és azt is elmondta, hogyan merített erőt az egy lábbal született bajnok, Anthony Robles és édesanyja történetéből.

Jennifer Lopez ikreivel

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez: „Elég vagyok az ikreim számára?”

„Életemben sokszor egyedülálló anya voltam, és gyakran megkérdeztem magamtól: „Elég vagyok nekik? ” – vallotta be Lopez. Hozzátette, hogy végül rájött, mi a legfontosabb az anyaságban: „Az igazság az, hogy végülis elég egy jó szülő, ha szeret...” Elmondta, hogy ezt erősítette meg számára az Unstoppable is, amelyben Anthony Robles édesanyját, Judy Roblest alakítja, aki szintén megosztotta gondolatait arról, milyen nehéz időket élt át szülőként. Judy kiemelte, hogy minden fájdalmas pillanat és küzdelem megérte. „Ez az, amit a film adott nekem, hogy én is elég vagyok ” - nyilatkozta Lopez.

Megpróbál egyensúlyt teremteni a család és a karrier között

Jennifer Lopez mindig büszkén beszél gyermekeiről, Maxről és Emméről és arról, hogyan talál egyensúlyt a családi élet és a karrier között. Arra mindvégig nagyon büszke volt, hogy a ikrei és Ben Affleck - Jennifer Garnertől született - gyerekei mennyire szerezik egymást és olyanok, mint egy nagy család, ezért az ünnepeket is szeretné, ha együtt töltenék.