Kényeztetődoboz, az utolsó pillanatos ajándék: ezeket teheted bele

Kényeztető dobozt készíteni egyszerű. Csupán olyan apróságokat kell belepakolni, aminek te is örülnél. Megmutatjuk, mi minden kerülhet bele ha anyukád, ha az öcséd, vagy éppen a húgod kapja a csodadobozt.

Apróságok tárháza: kényeztető doboz

Kényeztetődoboz: íme a lista, ezekkel a szuper holmikkal töltheted meg

Ajándékdoboz édesanyádnak:

Végy egy dobozt, de még jobb, ha van egy helyes kis kosarad, azt később is tudja használni. Tegyél bele lábmaszkot, hiszen a konyhában töltötte a karácsony előtti napokat, szóval jól jön majd az extra kényeztetés. Jöhet néhány adag forró csoki por, reggelente tud belőle inni. Minimani, vagyis körömápoló készlet cuki tokban, akár a nevével jelezve. Egy kis üveg a kedvenc likőrjéből (ha házi készítésűt szeretnél adni, itt találsz receptet hozzá) Mehet bele egy puha törölköző néhány fürdőolaj kapszulával a gondtalan kikapcsolódáshoz, és egy kisregény, ha szeret olvasni fürdés közben. Ha futja egy nagyobb beruházásra, lepd meg egy értékes szemránckrémmel, hidd el, örülni fog neki.

Ajándékdoboz édesapádnak:

Végy egy faládát, ezt tudja használni barkácsoláshoz. Ha tudsz kötni, még nem késő elkészíteni egy puha sálat, hidd el, ez lesz a kedvenc darabja. A ládába tegyél egy puha nyakpárnát, mellé néhányat a kedvenc csokoládéjából, és egy nagy tubus kézkrémet, mert mindig ki van száradva a bőre. A fürdősónak is örülni fog, olyat vegyél, ami az izmokra és az ízületekre hat. Egy mini csavarbehajtó szettnek minden férfi örül, akkora, mint egy neszeszer, a legkisebb helyen is elfér. Tegyél a ládába kávét: akár egy mini kotyogós kávéfőző is belefér, egy kis csomag babkávéval, igazi retro hangulata lesz tőle az ajándékodnak. Ja és ne feledd a kedvenc italát. Koccintsatok az egészségére a fa alatt.

Ajándékdoboz a húgodnak:

Az ő dobozába csupa szépséges holmi kerüljön: selyem alvómaszk, illatos fürdőkristályok, csillogó körömlakkok, esetleg arctisztító kendőcsomag, vagy utazó méretű kozmetikumokból álló szett. Ha szeret nassolni, vegyél neki makadámdiót, vagy néhány macaront! Tegyél a dobozba néhány csokoládét és különleges kávékapszulát. Jusson hely egy törölközőnek, amire ráhímezteted a nevét és ha futja az ajándékra szánt keretből, akkor elrejthetsz egy szép karkötőt is a csomagban, kettőtökre emlékeztető kis medállal.