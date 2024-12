5 szobanövény karácsonyra, ami pont decemberben virágzik a legszebben

Szobanövény karácsonyra? Egy szép virág maga a cserépbe zárt szeretet, amely hosszú heteken, akár hónapokon át díszíti, boldogítja a megajándékozott otthonát. A szobanövények jelenléte ráadásul nem csak szebbé varázsolja a környezetünket, hanem még az egészségünkre is jótékony hatással vannak. Szépségük mellett azonban érdemes odafigyelni a növények hasznos tulajdonságaira is: a cserepes növények bizonyítottan felfrissítik otthonunk levegőjét, javítják a közérzetünket és segítenek leküzdeni a fáradtságot. Lássuk is az 5 leghosszabb életű szobanövényt, amely a téli hidegben is virágzik.

Szobanövény karácsonyra: hónapokig is mutatós marad

Szobanövény karácsonyra? Ezek a borús, hideg időben is feldobják a hétköznapokat

1.Korallvirág – a strapabíró apróság

A bájos korallvirág – vagy latin nevén Kalanchoe blossfeldiana – apró, élénk színű virágaival hosszú időn át ellensúlyozhatja a téli szürkeséget, csak tudni kell bánni vele! Akár az adventi koszorút is pótolhatja ez a Madagaszkárról származó szépség. Ha a hideg, téli hónapokban szeretnél színt varázsolni az otthonodba, vagy felvidítanád a szeretteidet, barátaidat, akkor ezt a virágot mindenképpen szerezd be. Strapabíró, de fontos, hogy mindig nedves legyen a földje, de ne álljon pangó vízben.

A korallvirág nem tartozik a különös igényekkel rendelkező növényfajok közé

2. Ciklámen – vágott virágként is tarthatjuk

Az egyik legkedveltebb télen nyíló szobanövény a ciklámen. A virág a kankalinfélék családjába tartozó évelő gumós növény. Az egyetlen Magyarországon őshonos faj az erdei ciklámen, amely leginkább az Alpokalján található meg. Nemcsak virágai, hanem márványozott levelei is díszítenek. Novembertől áprilisig virágzik, így megfelelő gondozással hónapokig gyönyörködhetsz benne. Színpompás virágaival és tarka levelei miatt is a lakás dísze lehet. A párás környezetet szereti, északi ablakba, hűvös helyre, legfeljebb 20 C fokos helyiségbe érdemes tenni.

A ciklámen az egyik legnépszerűbb "téli növényünk", ami a téli időszakban hozza szebbnél szebb színes virágait

3. Begónia – amiről nem érdemes lemaradni

Nem véletlenül lett az egyik legkedveltebb dísznövényünk a begónia. Gyönyörű virágai mellett levelei is nagyon szépen díszítik a kerteket és az otthonokat. Szobanövényként hazánkban az úgynevezett Elatior-hibrid néven ismert faj a leggyakoribb, de a begónia rengeteg változatban ismert. A virág nem napos, de világos, egész évben meleg, télen is legalább 16 fokos környezetet igényel. Öntözése során szoba-hőmérsékletű lágy vizet használjunk. A földlabda kiszáradását és a pangó vizet is kerülni kell.