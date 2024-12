Ha békés karácsonyt szeretnél, tegyél egy gesztust a szeretteid felé

A karácsony a keresztény hagyományoknak köszönhetően és a modern ünnepfelfogás szerint is a szeretet, béke, megbocsátás jelképe. Mégis, gyakran épp a karácsony adja a legnagyobb összeveszések apropóját is. Mindenki feszült, felfokozott állapotban várja az ünnepet, de épp ez a feszült idegállapot teszi türelmetlenné az embert, így nem is csoda, ha a legapróbb dolgokra is ugrunk, pláne, ha egy olyan ritka alkalomról van szó, amikor olyan családtagok, rokonok is ott ülnek az ünnepi asztalnál, akikkel nem ápolunk túl jó kapcsolatot. Ám az összeveszésnek nem kell törvényszerűnek lennie, de hogy ne vesszünk össze karácsonykor, hogyan legyen békés karácsonyunk?

Személyre szóló ajándékkal könnyebb elérni, hogy békés karácsonyotok legyen

Forrás: Shutterstock

Békés karácsony, de hogyan?

Ahol a családon, rokonságon belül vannak nézeteltérések, ott már hetekkel a családi karácsony előtt elkezdenek a családtagok stresszelni azon, hogy vajon az idei karácsony is botrányba fullad-e, vagy mindenki képes lesz uralkodni magán, és legalább ezen az egy napon türelemmel viselni a másik viselkedését. Az alkoholfogyasztás — ahol szokás —, nem sokat segít a feszült légkörön, a lazítónak szánt pár pohár bortól még kiélezettebbé válhat a helyzet. Az ellentétek ellenére, hogy legyen békés a karácsony?

Egy karácsonyi gesztus többet ér ezer szónál. Talán nem bírod elviselni az iszogató nagybácsit, és nem vagytok egy hullámhosszon a sógoroddal, és az anyósod csipkelődő megjegyzéseitől robbanásra kész idegállapotba kerülsz, de mi lenne, ha megelőznéd a bajt, ha eleve kihúznád a lábuk alól a talajt? Hogyan? Például egy szokatlan karácsonyi ajándékkal. A személyre szóló karácsonyi ajándékokkal bárkit le tudsz venni a lábáról, hiszen ki akarna beszólni egy olyan embernek, aki időt, energiát szánt arra, hogy valami különlegeset ajándékozzon neki?

Milyen személyre szóló ajándékokkal lepheted meg a rokonokat, akikkel bizonytalan a viszonyod?

Bármilyen kézműves ajándék megteszi, a lényeg, hogy a másik tudja, hogy miért pont azt kapta, amit ajándékoztál neki.

Ha nagy gourmet hírében áll, készíts neki valamilyen karácsonyi finomságot. A különböző kencék mellett a celofánba vagy sütisdobozba csomagolt saját kezűleg készített mézeskalács is telitalálat, a is sütifigurák láttán bárki elolvad.

Ha tudod, hogy a gyerekei sok idejét veszik el, nincs ideje magára, akár gyerekfelügyeletet is vállalhatsz nála, ha a kölykökkel egyébként szeretitek egymást. Ha idős rokonoddal vagy konfliktusban, ajánld fel neki, hogy a következő évben havonta egy-egy alkalommal átmész segíteni nekik.

Az nagyszülők elolvadnak egy idén készült unokás fotókból készült albumtól vagy fotómontázstól, amit bekeretezve a legszebb ajándékok egyikét adhatod nekik.

Készíts saját üdvözlőlapot, rajzolj, fess, és írj bele valamilyen személyes üzenetet, amivel azt közvetíted, hogy megbocsátasz, és kész vagy békét kötni és ott folytatni, ahol a konfliktusotok előtt abbahagytátok.

Bármilyen kézműves ajándék remek választás, ha van egy kis kézügyességed.

Bármilyen gesztus megteszi, a lényeg, hogy azt sugallja, hogy a béke, megbocsátás és a szeretet híve vagy, hiszen erről szól a karácsony.