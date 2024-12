Gyűlölte Senna utolsó szerelmét a versenyző családja - A nők, akik elrabolták a pilóta szívét

November 29-től látható a Netflix Senna című minisorozata, amely a Forma-1-es pilóta karrierjét követi nyomon 1994-es haláláig. A sorozatban Senna magánéletébe is kapunk egy kis betekintést. Életéből három nő, Lilian de Vasconcelos Souza, Xuxa Meneghel és Adriana Galisteu karaktere szerepel a sorozatban.

Senna szerette a nőket, de a versenyzést még jobban

Senna a karrierje elején vette el Liliant

Tom Rubython 2004-es Senna élete című könyve szerint Lilian gazdag brazil családból származott és Sennával gyerekkori barátok voltak. Senna Liliannel közvetlenül a házasságuk után költözött az angliai Norfolkba, hogy férje nagy álma teljesüljön és a Formula Fordban indulhasson. A pilóta feleségének és családjának is azt ígérte, hogy egy év után visszatér Brazíliába, ám nem így történt. Amíg azonban Senna versenyzői karrierje felfelé ívelt, Lilian nem tudott alkalmazkodni az angliai élethez. Amikor Senna megszegte ígéretét, és a vállalt éven túl is versenyszerződést ír alá, elváltak. A nő később úgy nyilatkozott, tudta, hogy Senna autósport utáni szerelme után ő csak a második lehet a párja életében. Konfliktust okozott az is kettőjük között, hogy Lilian gyereket szeretett volna, Ayrton pedig teljesen másban gondolkodott. Úgy tudni Souza teherbe is esett Ayrtontól, de elvetélt. „Abban a pillanatban valami megszakadt bennem. Neki az volt a célja, hogy bejusson a Forma-1-be, az enyém pedig az volt, hogy férjem legyen, akit szeretek, és családot alapítsak” - nyilatkozta Lilian.

Lilian gyereket szeretett volna, Senna a karrierjét építette

Xuxa egy magazinban szúrta ki a pilótát

Senna öt évig járt a brazil televíziós műsorvezető-énekesnővel Xuxával, akivel 1988-ban találkozott egy karácsonyi gyermekprogramon. Amikor megismerkedtek, akkor még Xuxa híresebb volt Brazíliában, mint a versenyző. Sokan úgy vélik, ő volt Senna legnagyobb szerelme, de mindketten nagyon elfoglaltak voltak, így szakítottak. Xuxa állítólag egy magazint lapozgatva figyelt fel Sennára és nagyon karizmatikusnak találta. Úgy gondolta azonban, hogy nincs realitása annak, hogy találkozzanak és összejöjjenek, de Ayrton is felfigyelt a nőre, felhívta, Brazília legszebb nőjének nevezte, majd felajánlotta, hogy érte küldi a gépét. Xuxa igent mondott, így kezdődött a kapcsolatuk.