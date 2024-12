Ez az új Tiktok trend szakításhoz vezet

A Tiktokon a trendek úgy jönnek-mennek, hogy néha mire igazán megértenénk miről is van szó, már egy újabb trend üti fel a fejét. A „csak hallatunk és nem ítélkezünk” trend már hosszabb ideje népszerű, ugyanis rengeteg párkapcsolatban élő felhasználó próbálta ki. A videókba mondottak alapján egyrészt érdekes, mi mindent nem merünk megosztani párunkkal, másrészt vannak, akiknél nem egy kommentben javasolják a felhasználók a szakítást és a válást.

Ez a Tiktok trend sok párkapcsolati problémára is felhívja a figyelmet. A szakértő szerint opció a szakítás.

Forrás: Shutterstock

Tényleg érdemes elgondolkodni a szakításon az új Tiktok trend alapján?

Ha esetleg új a trend, akkor segítünk. A trend lényege, hogy párok „titkokat” vagy kisebb füllentéseket vallanak be egymásnak, azzal a feltétellel, hogy a másik nem ítélkezhet felettük emiatt. A trend legnépszerűbb videói milliós lájkszámot gyűjtöttek, és bár sok videó ártalmatlan, mint például az a nő, aki egy csirkés pitét eszik ebédidőben, miközben „vegánként” él a párja mellett, mások viszont kifejezetten mérgező kapcsolatokat mutatnak be. Példaként említenénk meg azt a klipet, amelyben egy nő bevallja, hogy egy veszekedés után a saját hűtött vizeletét adta a barátjának almaléként. Nem hangzik egy egészséges kapcsolatnak.

Egy másik videóban egy nő azt mondja, hogy „Néha nincs is igazán fejfájásom” utalva arra a hazugságra, amivel kibújik a szex alól. Válaszul a párja így szól: „Néha bemegyek a fürdőszobába és elbújok, amikor káoszt hallok a házban, csak hogy neked kelljen megoldanod és ne nekem.” A kommentek között sokan javasolják ennek a párnak a válást, ugyanis sokak szerint egyértelműen egészségtelen kapcsolatban élnek. Egy kommentelő arra világít rá, hogy a férfi elkerüli a felelősséget, míg egy másik azt írja, hogy talán az oka annak, hogy a felesége „színleli” a fejfájásokat. Szeretnénk emlékeztetni, hogy egy egészséges párkapcsolatban nem kell hazudni egy partnernek ahhoz, hogy elkerüljük a szexet, mert az, hogy egyszerűen nem akarjuk, már önmagában is érvényes indok.

A válás is egy opció

„Néha, amikor videojátékozol és figyelmet akarok, egyszerűen kihúzom a wifit” – vallja be egy másik nő a videójában, akaratlanul is elárulva, hogy a barátja inkább az Xboxával lenne kapcsolatban, mint vele. A következő vallomásában hozzáteszi, hogy szándékosan hagy szőrszálakat a barátja autójában, hátha meg akarja csalni őt.

A kommentek itt is szétszedik a videókban szereplő párt, és olyan kérdéseket olvashatunk, mint a „Mi a fenét keresnek ezek az emberek még mindig együtt?” Nos, a gondolat bennünk is felmerül, hiszen azt látjuk, hogy néhány ember ezekben a videókban valójában nem szereti a párját, és nemcsak hogy nem szereti, hanem aktívan próbálja megbántani, és olyan dolgokat tesz, amik rosszindulatról, hűtlenségről és nyílt tiszteletlenségről árulkodnak.