5 sokkoló anyóssztori a hazudozástól a megalázásig

A mérgező anyós általában az a személy, aki az érzelmi és pszichológiai manipuláció, kontroll és konfliktusgenerálás révén gyakorol romboló hatást a fiának (néha lányának) és választottjának párkapcsolatára. Gyakran érzékelteti a menyével, hogy az ő gyermekének senki sem elég jó, és szinte minden apróságba beleköt, miközben egyáltalán nem tiszteli a fiatal pár határait. Van, aki szerencsés és egy szeretetreméltó anyóst kap a sorstól, de vannak olyanok is, akiknek sajnos állandó konfliktus forrást jelent párja anyukája.

Mérgező anyós: Íme az 5 legextrémebb anyós sztori

Mérgező anyós – A nő, aki ritkán vállal felelősséget tetteiért

Biztos te is emlékszel Jennifer Lopez és Jane Fonda ikonikus filmjére, az Anyád napjára? A film Charlotte-ról szólt, aki megtalálta élete szerelmét, vele együtt viszont megnyerte rémálmai anyósát is, Viola személyében, aki mindent elkövet azért, hogy szeretett fiát megóvja újdonsült menyasszonyától. Persze ez a harc közöttük aztán rengeteg komikus jelenetben merült ki, hiszen hamar kiderült, hogy mindketten emberükre találtak. A film ugyan komikus, de sajnos a valóságban is találkozhatunk ilyen durva (ha nem durvább) történetekkel, ugyanis az élet néha még őrültebb sztorikat képes produkálni. A Redditen van egy bizonyos topik, ahol a felhasználók kiposztolnak egy-egy velük történt anyós-szitut. Lássuk is a legdurvábbakat!

Súlyos probléma

Nagy családi vacsorára voltunk hivatalosak az apósom születésnapja alkalmából, ahol szóba kerül a gyerekvállalás is a sógornőm révén, aztán hirtelen ránk terelődött a szó, mivel tudva lévő, hogy egy ideje már mi is próbálkozunk a családalapítással. Derült égből villámcsapásként hangzik el a mondat anyósom szájából úgy, hogy mindenki (úgy 15-en voltunk) hallja: Hogy tudnál te ilyen kis mellekkel szoptatni egy gyereket? Ugyan már!

Második gyerek

„A férjemmel szerettünk volna egy második gyereket, ezért egyre aktívabban próbálkoztunk. Egy nap az anyukája házában voltam, kedélyesen beszélgettünk, amikor az anyósom a képembe vágta, jobb ha tudom, hogy a férjem nem akar még egy gyereket, mivel én és az első gyerekünk így is túl nagy terhet jelentünk számára. Hazamentem és elmondtam a férjemnek. Ő teljesen kiakadt és azt mondta, hogy soha nem beszélt az anyjával arról, hogy második gyereket szeretnénk. A férjem anyja akkor és ott találta ki az egészet.”