Persze, az elején éjszakákon át próbáltuk megváltani a világot, de amikor az érzelmek kerültek volna szóba, Sándor már akkoriban is szűkszavúvá vált, és ez ma is így van. Persze, tudom jól, a férfiak nem szeretnek ilyesmiről csacsogni.... De úgy érzem, nekem időnként szükségem lenne rá, csak hogy tudjam, merre is tart a kapcsolatunk. Ráadásul gyakran érzem úgy, hogy nem figyel rám, csak kötelességből meghallgat, de a napi rutinon kívül semmi másról nem kérdez. Pedig nyilván neki is van véleménye a dolgokról, csak ritkán osztja meg velem. De már az is eszembe jutott, hogy én locsogok túl sokat...