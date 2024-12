Angelina Jolie mindenáron megakadályozza Brad Pitt boldogságát

Amikor Angelina Jolie és Brad Pitt 2006-ban összejöttek, sokan Hollywood álompárjaként tekintettek rájuk. Ám 2014-es házasságkötésük után két évvel szakítottak, válásuk pedig közel 10 éve tartó bírósági háborúskodásba torkollott. Azóta a gyerekek felügyeleti joga és a közös vagyon, köztük a híres Chateau Miraval birtok sorsa is jogi csatározások tárgyává vált.

Brad Pitt tisztában van vele, hogy Angelina Jolie dühös rá, amiért ő újra boldog egy másik nő oldalán.

Brad Pitt örömmel kezdene új életet

Brad Pitt új párja az ékszeriparban dolgozó Ines de Ramon, akivel kapcsolata az elmúlt időszakban egyre szorosabbá vált. Szerelmük 2022-ben kezdődött, és azóta állítólag már együtt is élnek Los Angeles környékén. Bennfentesek úgy vélik, hogy a lánykérés és a házasság gondolata is felmerült a színészben. Egy forrás szerint Brad komolyan tervezi a jövőjét Inesszel, és elképzelhető, hogy 2025-ben sor kerül az eljegyzésükre. Azonban Brad és Inez közös jövőjének terveit akadályozza, hogy Angelina folyamatosan hátráltatja válásuk véglegesítését. A színészhez közeli források szerint Brad szeretne mindent tisztázni és végleg lezárni a múltat, mielőtt új fejezetet nyitna az életében. „Angelina már majdnem egy évtizede húzza ezt, és most ismét akadályozza a válás véglegesítését” – nyilatkozta a színészhez közel álló forrás a DailyMailnek. A színész tisztában van vele, hogy exfelesége dühös, mert ő most boldog.

A szakításuk óta eltelt évek alatt Angelina állítólag különféle eszközökkel akadályozza a válási folyamatot. Sokan úgy vélik, hogy a színésznő szándékosan húzza az időt, talán egészen addig, amíg közös ikreik, Knox és Vivienne betöltik a 18. életévüket.

Ines kijelentette, hogy a Braddel való kapcsolata tabutéma

A bennfentes szerint annak, hogy a gyerekek elhidegültek Bradtől, annak Angelina az oka, aki folyamatosan uszította őket apjuk ellen. A színész közeli barátai, köztük George Clooney, teljes mértékben támogatják Bradet abban, hogy új életet kezdjen. Ines azonban egyértelművé tette barátai, családtagjai és üzleti partnerei számára, hogy a Brad Pittel való kapcsolata tabutéma. Az üzletasszony még titoktartási szerződést is aláíratott üzleti partanereivel, hogy semmilyen részlet ne szivároghasson ki a magánéletéről. Ezekkel az óvintézkedésekkel állítólag azt szeretné elkerülni, hogy a színész azt gondolja, a kapcsolatukat a hírnév megszerzésére használná.