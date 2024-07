Kiderült a valódi ok: ezért húzódik 8 éve Angelina Jolie és Brad Pitt válása

Még most sem tűnik úgy, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt közelebb kerülne a közel egy évtizedes válóperük rendezéséhez, de a jogi hercehurca mindkettejüket tökretette.

Angelina Jolie és Brad Pitt: egyik sem tudja elengedni a sok keserűséget, amit a másik okozott neki

Forrás: Getty Images via AFP

Egy informátor a People magazinnak elmondta, hogy mielőtt Jolie 2016-ban beadta volna a válókeresetet, „a nézeteltérések már átvették az irányítást a kapcsolatukban". Hozzátette, hogy a dolgok "csúnyán elfajultak, és ez senkinek sem volt jó".

„A sok keserűség, az az oka annak, hogy a válás ennyi éven át húzódott. Egyikük sem akarja elengedni a dolgot. Az ember azt gondolná, hogy képesek túllépni rajta, és egyszerűen megállapodnak…" - mondta egy bennfentes.

Egy másik így folytatta: „Mindkettejüknek voltak problémái a másikkal. A nézeteltérések idővel halmozódtak —ez nagyon szomorú volt a gyerekeknek, de a szülőknek is. A válás, főleg egy ilyen nagy horderejű, kihívást jelent az egész család számára. A gyerekekkel mindketten törődnek."

Egy másik forrás nemrég azt mondta a lapak, hogy a 60 éves Pitt gyakorlatilag nem tartja a kapcsolatot a felnőtt gyerekeivel, azonban a 49 éves Jolie-val kötött megállapodás szerint a kisebb gyerekeket joga van látogatni. A tárgyalásokkal kapcsolatban az informátor azt mondta: „Még mindig egyezkednek, nincs vége."

Az utóbbi időben Pitt az F1 című filmet forgatta, ennek apropóján érkezett most Budapestre is. Az Egyesült Királyságban vele volt a barátnője is, Ines de Ramon. Jolie eközben Tony-díjat nyert a Broadwayn futó The Outsiders című darab produceri munkájáért, és egy bennfentes szerint csakis a gyerekeire és a munkájára koncentrál.

Pitt, Jolie és a Château Miraval

A válóperüktől függetlenül is perben áll egymással Pitt és Jolie: a franciaországi Château Miraval borászatukkal kapcsolatban sem tudnak megegyezni. Pitt beperelte Jolie-t, amiért eladta a cégben lévő részvényeit. A színész azt állítja, hogy a beleegyezése nélkül tette ezt, és szembement az állítólagos megállapodásukkal.

Jolie ügyvédje, Paul Murphy a borászat ügyével kapcsolatban azt mondta: „Angelina várakozással tekint a pereskedés befejezése elé. Annak hamis narratívái továbbra is bántják a családot és akadályozzák a gyógyulásukat." Pitt ügyvédei bírósági beadványokban azzal vádolták Jolie-t, hogy valódi célja az, hogy az üzleti vitát a válóper újratárgyalásává változtatja.