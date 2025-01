Meghan Markle titokban elvált Harry hercegtől? - Íme, a bizonyíték

Nem tudni, hogy így üzent-e a világnak vagy hibázott Meghan Markle. A színésznő azonban újra beszédtémát szolgáltatott a követőinek.

Meghan Markle "elszólhatta" magát?

Forrás: Getty Images

Meghan Markle hibázott vagy elvált?

Hatalmas meglepetéssel kezdte az évet Meghan Markle: visszatért az Instagramra, az oldalához pedig azonban rögtön százezrek csatlakoztak. A rajongók, akik kíváncsiak mindenre, ami Markle-vel történik, tüzetesen megnézték az oldalt, és arra a következtetésre jutottak: Meghan titokban elvált Harry hercegtől - írja a Mirror. Hozzátették, egészen biztos, hogy ez nem egy rajongói oldal, hanem valóban Meghanhoz tartozik. Eleinte csupán ennyi leírást tartalmazott: Meghan, amit Markle később Meghan, Duchess of Sussex, azaz Meghan, Sussex hercegnéje címre változtatott.

Mi ezzel a probléma?

Ahogy az uralkodócsaládok, így a brit királyi család is szigorú protokoll szerint éli a nyilvánosság előtti életét és ehhez az is hozzátartozik, hogy a címét ki hogyan használhatja. Az a forma, amit pedig Meghan használt, tehát a Duchess of Sussex a protokoll szerint azt jelzi hogy Meghan elvált. Amennyiben Harry felesége, akkor a The Duchess of Sussex cím lenne a helyes.

Mi állhat a háttérben?

Minden valószínűség szerint Meghan és Harry még mindig házasok, Meghan egyszerűen nem vette figyelembe a protokollt vagy nem is volt tisztában azzal.