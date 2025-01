Meghan Markle új sorozata átverés: a hercegné nem a saját otthonába enged betekintést

Meghan Markle a konyhába hívja a nézőket a Szeretettel: Meghan című új sorozatában – a bibi csak annyi, hogy nem a saját montecitoi otthonába.

Meghan Markle kerti partit tart, csak éppen nem a saját kertjében

Forrás: Northfoto

Meghan Markle a saját monteciói otthona helyett egy közeli kastélyban forgatott

A sussexi hercegné január 2-án vadonatúj Instagramján mutatta be készülő műsorának hivatalos előzetesét. A műsor, amelynek premierje január 15-én lesz a Netflixen, bepillantást enged Meghan Markle mindennapjaiba, életsítlusába. Noha a sorozatot a kaliforniai Montecitóban forgatták, ahol Meghan és Harry herceg él gyermekeivel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, a helyszín nem a saját otthonuk. A sorozatot egy közeli kastélyban forgatták, ami sok néző számára csalódás lehet, még ha a lenyűgöző birtoknak gyönyörű konyhája, kertje és gyümölcsösei vannak. A hercegi pár kedvelői jobban örültek volna, ha láthatják, hogy élnek valójában a sussexiek, bár minden bizonnyal azzal is megelégednek majd, ha láthatják, hogy Meghan Markle hogyan hódol többek között sógórnője, Katalin hercegné hobbijainak is.