Titokban megszületett Elon Musk 13. gyereke - Az édesanya tette közzé a hírt

Elon Musk nemcsak technológiai újításaival, hanem családi életével is gyakran kerül a figyelem középpontjába. Legutóbb kisfia, X Æ A-Xii – röviden X – váltott ki nagy érdeklődést, amikor édesapjával együtt megjelent a Fehér Ház Ovális Irodájában egy sajtótájékoztatón, most pedig úgy tudni, az üzletembernek megszületett a 13. gyereke is, akinek édesanyja Ashley St. Clair írónő.

Elon Musknak öt hónapja született meg a 13. gyereke

Forrás: Getty Images

Elon Musk tizenháromszoros apa?

Elon Musknak, a Tesla és a SpaceX alapítójának öt hónappal ezelőtt született meg a tizenharmadik gyermeke. A hírt a gyerek anyja, Ashley St. Clair író jelentette be egy hosszú üzenetben az X közösségi oldalon. St. Clair a pénteki bejegyzésében arról írt, hogy a baba születését azért titkolta, mert elsősorban annak magánéletét és biztonságát szerette volna megvédeni. Kijelentése szerint azonban az utóbbi napokban a bulvármédia felfigyelt az ügyre, és mivel úgy látta, hogy hamarosan kiszivárognak az információk, saját maga hozta nyilvánosságra a hírt. St. Clair hangsúlyozta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermek normális és biztonságos környezetben nőjön fel, ezért arra kérte a média képviselőit, legyenek diszkrétek és tartsák tiszteletben a család magánéletét.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Elon Musk nem kommentálta a hírt

A posztra vegyes reakciók érkeztek a közösségi médiában. Sokan egyetértettek St. Clairrel, mások pedig szerettek volna megtudni részleteket is a babáról. Ashley ezekekre csupán annyit válaszolt, hogy egy ideig távol marad a közösségi médiától, és a családjával tölti az időt. Egyelőre Elon Musk nem kommentálta a hírt, és az sem világos, hogy hivatalosan elismeri-e sajátjának a gyereket.