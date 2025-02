Hatalmas tévhit dőlt meg a mikrohullámú sütőkről – ezt eddig mindenki rosszul tudta!

A Valenciai Egyetem tudósai olyan mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek, amelyek során kiderült, hogy a mikrohullámú sütők saját mikrobaközösséggel rendelkeznek. Eredményeik megkérdőjelezik azt az általános vélekedést, hogy a mikrohullámú sugárzás teljes mértékben elpusztítja a betegségeket okozó baktériumokat, mint például az Escherichia colit és a Salmonellát.

Hatalmas tévhit dőlt meg a mikrohullámú sütőkről: mégsem pusztítják el a betegséget okozó baktériumokat

Forrás: Shutterstock

Sosem vizsgálták még ebből a szempontból a mikrohullámú sütőket

A kutatás során a szakemberek 30 mikrohullámú sütőből vettek mintát, köztük olyanokat is vizsgáltak, amelyeket háztartásokban, irodákban és laboratóriumokban használnak. Az elemzések kimutatták, hogy a mikrohullámok nem minden baktériumot pusztítanak el, és egyes extrém környezethez alkalmazkodott mikrobák – úgynevezett extremofilek – kifejezetten jól érzik magukat a készülékek belsejében.

Bár korábban más konyhai berendezések, például mosogatógépek és kávéfőzők mikrobiológiai vizsgálata is igazolta, hogy ezekben a környezetekben is élnek baktériumok, ez az első alkalom, hogy a mikrohullámú sütőkre is kiterjedt a kutatás. A tudósok szerint ezek az eredmények fontosak lehetnek az élelmiszer-biztonság szempontjából, és felhívják a figyelmet a mikrohullámú sütők rendszeres tisztításának szükségességére. Megdőlt tehát az az az elmélet, hogy a mikrók elpusztítják a betegséget okozó baktériumokat.