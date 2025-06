Furcsa jelenségről számoltak be az Ozempicet használó férfiak: így változott meg a nemi szervük mérete

Egy névtelen Reddit-felhasználó nemrég azt írta: „Nemrég megmértem magam odalent, és észrevettem, hogy körülbelül egy hüvelyknyit (kb. 3 cm) nőttem.” Az Ozempicet használó férfi szerint nem lehet pusztán a zsírvesztés számlájára írni a változást, mivel korábban, amikor még vékonyabb volt, nem ekkora volt a pénisze.

Az Ozempicet használó férfiak azt vetté észre, hogy megnőtt a péniszük

Forrás: Shutterstock

Az Ozempictől több centit nőhet a pénisz

Egy másik felhasználó is hasonló tapasztolatokról számolt be: „1,5 centivel hosszabb. Nem vicc. Én is tudom, milyen hosszú voltam odalent, mielőtt elhíztam. Aztán hét hónap Tirzepatid után ez. Határozottan nem csak a fogyás miatt van.”

„Velem is ez történt” – jegyezte meg valaki. Egy másik így fogalmazott: „A feleség határozottan észrevette a különbséget.” Az online beszámolók szerint a változás mértéke egyénenként eltérő, a leírásokban azonban több centis növekedést is említenek.

Ugyanakkor többen szkeptikusan állnak a témához. Egy felhasználó szerint „az Ozempic nem növeli meg a pénisz hosszát, az erekciós méret viszont jelentősen változhat a napszak, hőmérséklet vagy szexuális izgalom mértékétől.” Mások azt hangsúlyozzák, hogy a látszólagos növekedés inkább a szeméremtájéki zsír eltűnésének tudható be, ez ugyanis optikailag hosszabbnak mutatja a nemi szervet.

A jelenséget már el is nevezték az interneten: sokan „Ozempic pénisz” néven emlegetik.