Kitálalt egy barát Harry és Meghan házasságáról: erre senki sem számított

Harry és Meghan házassága sokakat foglalkoztat, ahogy a királyi család többi párja, ők is ki vannak téve a pletykáknak, sőt, a sussexi hercegi pár talán még jobban is. Van, aki aggódik, van, aki reménykedik abban, hogy elválnak. Mivel az utóbbi időben több időt töltenek külön, kevesebb a közös projektjük, munkájuk, megkongatták a vészharangokat: a sussexiek a válás szélére sodródtak. Hogy ebben mennyi az igazság, azt egy hozzájuk közelálló barát árulta el.

Vajon tényleg szerelmesek vagy válnak: Harry és Meghan közeli barátja elárulja

Forrás: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Mindenkit az érdekel: Harry és Meghan házassága menny vagy pokol?

Nemcsak a britek és az amerikaiak érdeklődnek a sussexi hercegi pár magánéletéről, a királyi családnak vannak magyar rajongói is, akik ugyanúgy szeretik tudni, mi történik a brit uralkodói család tagjaival, és ez Harry hercegre és Meghan hercegnére különösen igaz. Különösen, amióta a Vanity Fair azt állította, hogy Meghan menedzsmentje arról tárgyalt egy könyvkiadóval, hogy mennyit fizetnének egy esetleges válás részleteiért. Mivel Harry és Meghan ritkán reagál az ilyen pletykákra — a herceg kifejtette, hogy heti 10-12 nyilatkozatot kellene kiadniuk a témában, amire nem hajlandóak —, folyamatosan ott lebegnek a levegőben a válási pletykák.

Ennek vet véget a házaspár közeli barátja, Patrick Hill, aki sok időt töltött az Invictus Games alatt a sussexiekkel. A jóbarát elárulja, lesz-e válás, vagy sem.

„Volt szerencsém közelről végig követni az eseményeket akkreditált újságíróként, és korábban három másik rendezvényen is részt vettem velük. Ott voltam a legelső közös megjelenésükön, és végig nézhettem, ahogy boldogan együtt parádéznak az utcán Windsorban. Természetesen azt is láttam, amikor a rá következő májusban kimondták egymásnak a boldogító igent. Az elmúlt évek alatt sosem láttam őket olyan boldognak és kiegyensúlyozottnak, mint most Kanadában. A kinti hőmérséklet -12 Celsius fok volt, de ők mindenhova kézen fogva mosolyogva mentek” — mondta el Hill, hozzátéve, hogy Harry és Meghan valódi melegséget és boldogságot sugároztak, s bár tény, hogy sokan arra várnak és áhítoznak, hogy a kapcsolatuk véget érjen, ez nem mostanában fog megtörténni.