Ez a tökéletes esküvői beszéd titka: így lesz szívhez szóló és egy örök emlék

Az esküvői beszéd mindenképp egy meghatározó pillanat az ifjú pár és a vendégek számára. Az érzelmek, a személyes történetek és a szórakoztató anekdoták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a beszéd valóban emlékezetes legyen. A következőkben adunk néhány hasznos tippet, hogy hogyan írjunk egy igazán szívhez szóló esküvői beszédet, amelyre mindenki emlékezni fog.

Az esküvői beszéd a nagy nap egyik legmeghatározóbb pillanata

Kinek kell esküvői beszédet mondania?

Az esküvő minden ember életében egy meghatározó mérföldkő. Ennek az eseménynek sok, szinte kihagyhatatlan eleme van: a menyasszonyi ruha, a csokor, és ide tartoznak még az esküvői beszédek is.

Esküvői beszédet mindig annak kell elmondania, akit erre a feladatra felkérnek.

Ez mind a vőlegény, mind a menyasszony részéről olyan személy, aki nagyon közel áll hozzájuk. Ilyen lehet a legközelebbi, akár gyerekkori barát, barátnő, testvér vagy más rokon.

Nyugaton, főleg az Egyesült Államokban a vőlegényhez intézet beszéd a „bestman”, a menyasszonynak szánt beszédet pedig a „maid of honor” mondja - magyarul ezt mindkét esetben tanúnak fordítjuk. Hazánkban is már egyre inkább ez a szokás kezd elterjedni. Mostanában az ő személyük is az ifjú pár legszűkebb baráti köréből kerül ki. Emellett beszédet mondhatnak még az örömszülők, a barátok, közelebbi-távolabbi rokonok is.

Így kezdj neki az esküvői beszédnek

Szívből jöjjön!

Az esküvői beszéd első és legfontosabb szabálya, hogy legyél őszinte! Ez nem egy színházi előadás, ahol el kell játszanod valamit, hanem egy személyes pillanat, ahol a szívedet kell a szavakba öntened. Ha mély érzelmeket táplálsz a pár iránt, ez az érzés át fog szűrődni a beszédeden. Ne próbálj mások elvárásainak megfelelni – csak légy önmagad!

Tervezz előre, de ne túlságosan!

A legjobb esküvői beszédek azok, amelyek nem túl merevek, de mégis jól megtervezettek. Érdemes egy vázlatot írni, amely tartalmazza a főbb pontokat:

köszönetnyilvánítás a házaspárnak, történetek a múltból, kívánságok a jövőre vonatkozóan.

De ne ragaszkodj szigorúan a papírodhoz! A beszédnek akkor lesz igazán személyes hangvétele, ha tudsz improvizálni, és hagyod, hogy a pillanat magával ragadjon.