Lepusztult romhalmaz George Michael egykor fényűző otthona

George Michael egykor lenyűgöző, 10 millió font értékű házban élt Észak-London Highgate negyedében. Azonban az énekes 2016-os tragikus halála óta az ingatlan állapota jelentősen leromlott. Most nővére, Yioda Michael célul tűzte ki, hogy visszaállítsa az egykor ragyogó otthon régi fényét.

George Michael pazar körülmények között élt

Forrás: Getty Images

George Michael egykori otthonát benőtte a gaz

George Michael 1987-ben vásárolta meg az ingatlant, amely később hatalmas, 98 millió font értékű vagyonának részét képezte. Az évek során azonban az épületet nem tartották megfelelően karban, és egy 2002-es betörés is tovább rontotta a helyzetet. Az énekes halála után az épület állapota tovább romlott - amelyről képeket itt találsz - a természet pedig fokozatosan visszakövetelte a területet.

Testvére Yioda helyre akarja állítani a házat

Yioda Michael - aki azt tervezi, hogy esetleg oda is költözi - engedélyt kapott a helyi önkormányzattól az épület helyreállítására. Elhatározta, hogy a kastélyt ismét lakhatóvá teszi, de a munkálatok nem lesznek egyszerűek. A házat veszélyesen magas, gyorsan növekvő fák veszik körül, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az ingatlan szerkezetére. A tervek szerint a kert alapos karbantartására is szükség lesz a ház megőrzése érdekében. A felújítás részeként az ingatlant egy teljesen új tetővel látják el, amely modern, környezetbarát napelemeket is tartalmaz. Emellett új ablakokat és ajtókat is beépítenek, hogy az épület korszerű és energiatakarékos legyen.