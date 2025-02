Így támogatta a Super Bowlon Taylor Swift a szerelmét: nem először láthatjuk ezt tőle

Taylor Swift nagy durranással zárja az NFL-szezont. A 35 éves énekesnő ugyanolyan stílusosan jelent meg a 2025-ös Super Bowlon február 9-én, mint a Grammy-gála vörös szőnyegén. Az énekesnő azért ült a lelátóra, hogy támogassa barátját, a Kansas City Chiefs egyik játékosát, Travis Kelce-t és a csapatot a Philadelphia Eagles elleni mérkőzésen. Swift egy elegáns, fehér Saint Laurent blézert viselt, amely eltért az eddigi szezonban látott szettjeitől. Alatta egy fehér Alaïa bodyt, farmer rövidnadrágot és fehér combcsizmát húzott a Paris Texas márkától. Kiegészítői között pedig szerepelt a T medállal ellátott testékszere a Grammy-gáláról, amelyet most nyakláncként viselt újra.

Taylor Swift mindenkit meghökkentett különleges testékszerével.

Forrás: FilmMagic/67th GRAMMY Awards

Taylor Swift különleges testékszerét a Super Bowlon a nyakában viselte

Az énekesnő a megjelenését egy piros Givenchy táskával egészítette ki, ezzel is kifejezve támogatását a Chiefs iránt. Szőke haját lágy hullámokba rendezte, frufruját kócosan hagyta. És persze az ikonikus vörös rúzsa sem hiányozhatott a szezon utolsó mérkőzéséről. Megjelenésének fénypontja a nyaklánca volt, ugyanaz a Lorraine Schwartz lánc, amelyet a Grammy-gálán is viselt. A zenei világ legnagyobb estéjén a "T" betűs láncot a combján hordta, míg a Super Bowlon a nyakában, ami valószínűleg Kelce-re utalt.

Ékszerei különleges jelentéssel bírnak

Swift köztudottan szeret olyan ékszereket viselni, amelyeknek jelentésük van. Az egyik legismertebb darabja a „TNT” karkötő - aminek a jelentése „Travis and Taylor" vagyis Travis és Taylor - , amelyet Kelce-től kapott. Swiftet már több alkalommal is viselte ezt a barátságkarkötő ihlette ékszert, amelyet Kelce rendelt meg a Wove-tól, és amely Michelle Wie West profi golfozó kollekciójának része. Természetesen Travis Kelce-nek is van egy sajátja a TNT karperecből.

Taylor Swift TNT karkötője, amit Kelce-től kapott ajándékba.

Forrás: Getty Images/AFC Championship - Kansas City Chiefs v Baltimore Ravens

Sokszor viselt piros ékszert

A szezonnyitó mérkőzésen szeptemberben Swift több ékszert is viselt, de a legfeltűnőbbek azok a darabok voltak, amelyek vörösen csillogtak, ezzel utalva a Chiefs csapatára.

Egyik megjelenése alkalmával Versace Medusa fűzőjéhez és rövidnadrágjához nemcsak piros lakkbőr combcsizmát viselt Giuseppe Zanottitól, hanem az egyik ujján egy egyedi Retrouvaí 2,71 karátos rubint gyűrűt is. Emellett egy Howl Ruby Cocoon gyűrűt is hordott, amelyet 18 karátos sárgaaranyból készítettek, és egy rubinsorral díszítettek.