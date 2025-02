Serena Williams is feltűnt a Super Bowl halftime showjában - Megjelenése titkos üzenettel bír

Serena Williams és Kendrick Lamar egyaránt Comptonból származnak, ami egy fontos kulturális központ a hiphoposok világában. De nem csak ez közös bennük: egyikük sincs jóban Drake-kel. A teniszezőnő és a rapper között évek óta nagy a feszültség: korábban azt pletykálták, hogy kapcsolatban álltak, utána pedig Drake több dalában is kifigurázta Williamsre, 2022-es Middle of the Ocean című számában pedig még férjét, Alexis Ohaniant is kigúnyolta. Lamar már a Not Like Us dalszövegében is megvédte Williamset, amikor azt üzente Drake-nek: „jobb, ha nem beszélsz Serenáról”.

Serena Williams a Super Bowlon

Forrás: AFP

Serena Williams a félidős show-ban egy sajátos tánclépést, úgynevezett „crip walkot” mutatott be. A teniszező 2012-ben, miután olimpiai aranyérmet nyert, ugyanígy ünnepelt, ám akkor heves kritikákat kapott érte, sokan azzal vádolták, hogy a bandakultúrát dicsőíti. Williams akkor azzal védekezett, hogy számára ez csupán egy tánc volt. A mostani fellépése során azonban egyértelmű volt, hogy ez egy válasz a korábbi kritikákra.

Drake és Kendrick Lamar konfliktusában Serena Williams állást foglalt

A tavalyi év egyik legnagyobb hiphop-konfliktusa Drake és Kendrick Lamar között robbant ki, dalon keresztül üzengettek egymásnak. Lamar különösen éles hangnemben támadta Drake-et, a Not Like Us című számában például azzal vádolta a kanadai rappert, hogy „szereti a fiatal lányokat”, és hogy a közönség is ellene fordult. A dal azonnal a slágerlisták élére került.

Williams váratlan megjelenése Lamar előadása során újabb csapás lehetett Drake számára. Egyes felhasználók megjegyezték, hogy Williams „crip walkja” egy olyan dal alatt, amely Drake-et támadja, szimbolikusan is megalázó lehetett a rapper számára.