Elképesztő luxusvillát vásárolt Selena Gomez és vőlegénye: most te is megnézheted!

Selena Gomez és Benny Blanco 2024 decemberében vásárolta meg a Beverly Hills egyik legexkluzívabb részén fekvő, 35 millió dolláros luxusvillát. A spanyol stílusú ingatlan dupla telken helyezkedik el, és számos exkluzív funkcióval rendelkezik. A 7 hálószobás, 12 fürdőszobás otthonban könyvtár, saját edzőterem, spa és házimozi is található.

A birtokhoz egy hatalmas üvegház is tartozik, de van medence és csodás, gondosan ápolt kert is. A Page Six által megszerzett fotók alapján az ingatlan egy üdülőhely hangulatát idézi, ahol minden a luxusról és a kényelemről szól.

A villának korábban is volt híres tulajdonosa: a Másnaposok és a Joker rendezője, Todd Phillips 2012-ben 17,25 millió dollárért vásárolta meg az ingatlant, majd közel egy évtizeddel később, 2021-ben 31 millió dollárért adta el. Az azonban nem ismert, hogy 2021 és 2024 között ki lakott itt.

Selena Gomez több ingatlannal is rendelkezik

A 32 éves énekesnő már eddig is impozáns ingatlanportfólióval rendelkezett. Az elmúlt években több jelentős vásárlása is volt, köztük egy 10 000 négyzetméteres texasi otthon, egy a kaliforniai Studio Cityben található bungaló és egy mediterrán stílusú kúria Calabasasban. 2020-ban pedig egy 4,9 millió dolláros encinoi házat is vett, amely a legendás énekes, Tom Petty tulajdonában állt.

Benny Blanco sem mondható földönfutónak: a producer 2019 óta él egy, az 1930-as években épült Los Angeles-i rezidenciában, amelyet 2024 májusában az Architectural Digest mutatott be. A ház belső terében eredeti Picasso-művek, egyedi kárpitozású kanapék és bársonyburkolatok találhatók.

A sztárpár egyelőre nem kommentálta, hogy pontosan mikor tervezik elfoglalni új, közös otthonukat.