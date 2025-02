Társkeresés 50 felett? Így kerüld el az anyapótlékot keresőket és a haszonlesőket

Sokan azt gondolják, hogy a szerelem és a randizás a fiatalok privilégiuma, de valójában az élet későbbi szakaszaiban is rengeteg lehetőség rejlik egy új kapcsolat kialakítására. Mondhatnánk, hogy a társkeresés 50 felett sokkal nehezebb, mint fiatalon. De az igazság az, hogy ha valaki tartalmas, mély emberi kapcsolódásra vágyik, akkor bizony egyik korosztálynak nincsen könnyű dolga manapság. És különben is: mikor volt valaha is könnyű a randizás?

A társkeresés 50 felett egy különleges új kaland lehet, tele lehetőségekkel, de egyben kihívásokkal is

Forrás: Getty Images

Társkeresés 50 felett: ha ezeket tapasztalod, menekülj

Elizabeth Hudson életvezetési tanácsadó szerint, ha ezeket a tulajdonságokat, viselkedési mintákat tapasztalod a randik során, ne fecséreld az idődet az adott illetőre.

1. „Anyáskodásra” vágyó férfi

Elizabeth arra figyelmeztet, hogy fontos intő jel lehet, ha egy férfi nem tudja megélni a szerepét, a „férfi minőségét” és inkább egy anyáskodó partnerre van szüksége. Különösen, ha a kapcsolat egy idősebb nő és egy fiatalabb férfi között alakul ki. Hudson tapasztalata szerint ezek a férfiak gyakran nem a szeretőjüket, hanem inkább egy mentort vagy pót-anyát keresnek, és ez hosszú távon fenntarthatatlan dinamikát eredményezhet.

2. Olyan személy, aki versenyez a családoddal

Másik intő jel lehet, ha a másik fél folyton versenyezni próbál a családoddal, különösen a gyermekeiddel. Az ilyen versengő, féltékeny viselkedés hosszú távon súlyos problémákhoz vezethet, és azt jelezheti, hogy a kiszemelt partner nem tiszteli a családi kötelékeidet.

3. A haszonleső

Ha a partnered folyamatosan olyan témákra tereli a beszélgetést, mint a gyors meggazdagodás, ingatlanbefektetések stb., és finoman (vagy nem finoman) igyekszik rád erőltetni a pénzzel kapcsolatos elképzeléseit, akkor ideje elgondolkodni, hogy mit is kereshet igazán. Az ilyen típusú személyek gyakran csupán arra vágynak, hogy kihasználjanak, és nem a valódi kapcsolatra.

A szakember tanácsai az 50 feletti párkeresőknek

1. Gondold át, hogy mire vágysz!

Akár egyedülállóként, akár tapasztalt randizóként; a legtöbben egyetértenek abban, hogy sokkal kielégítőbb randiélményekre számíthatsz, ha egy kicsit elgondolkodsz azon, hogy mit vársz a találkozásól. Például, egy 50-es éveiben járó férfi kitűzheti magának azt a célt, hogy csak olyan nőkkel randizik, akiknek már van gyerekük és nem terveznek többet, mert ő úgy érzi, hogy már nem szeretne családot alapítani.

Kiválaszthatsz akár 5 olyan tulajdonságot, amelyek „alapkövetelmények” számodra a potenciális partnerrel kapcsolatban. Például: intelligens, jó humorú, megfontolt, előzékeny, stb. Összegyűjtheted a kizáró okokat is, de azért figyelj arra, hogy maradj rugalmas.

2. Beszélj nyíltan a szexről!

Nyugodtan beszéljetek a szexről, még mielőtt ágyba bújnátok. Megfogalmazhatod, hogy: „mielőtt szexelnénk, szeretnék beszélni néhány – számomra fontos – kérdésről a szexszel kapcsolatban”, vagy „szeretnék elmondani magamról pár dolgot, mielőtt ágyba bújnék veled”.

Kifejezheted a hűségről, vagy éppen a nyitott kapcsolatokról alkotott nézeteidet, az esetleges fizikai korlátaidat, illetve a biztonságos szex fontosságát is.

Lehet, hogy eleinte kínosnak érzed majd felhozni ezeket a témákat, de ezzel elindíthatsz egy olyan folyamatot, amelyben a partnered is felszabadultan megnyilvánulhat önmagáról, így kevesebb az esélye annak, hogy csalódás érjen a későbbiekben.