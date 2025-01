Randizás 40 felett? 8 tipp a szakértőtől, hogy ne érjen csalódás

Legyenek reális elvárásaid

A negyvenes randizóknál gyakran előfordul az a hiba, hogy szabotálják a saját lehetőségeiket azzal, hogy irreális elvárásokat támasztanak a randipartnereik felé.

Nyilván mindenki szeretné a számára lehető legjobb párt megtalálni, de csak magunkkal szúrunk ki, ha a tökéletességet keressük – hiszen mi sem vagyunk azok. Ha ebbe a hibába esünk, könnyen elmulaszthatunk remek partnereket, akik boldoggá tehetnének minket, csak éppen van egy pár apró hibájuk.

A belső értékeket részesítsd előnyben

A húszas éveinkben minden a kinézetről szólt: órákat töltöttünk tollászkodással és álmaink netovábbja volt, hogy egy filmsztárral randizzunk. Később azonban áthelyeződik a hangsúly fontosabb dolgokra, pont ezért ne hagyjuk, hogy a randizási elképzeléseink elavultak legyenek. A fontossági sorrend elején ne a kinézet, hanem a belső tulajdonságok álljanak: a megbízhatóság, az érzelmi intelligencia és a közös értékrend.

Menj terápiára

Biztosak vagyunk benne, hogy élete során minden ember kerül olyan helyzetbe, amikor jól jön a szakemberi segítség.

A terápia a randevúzás megkezdése közben hihetetlenül hasznos lehet, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagy.

A legtöbb 40 körülinek már jócskán van olyan negatív párkapcsolati tapasztalata, esetleg traumája, amit érdemes feloldani, mielőtt újból belekezd az ismerkedésbe, a terápia pedig remek eszköz lehet erre, illetve arra is, hogy a legjobb énedet hozd a randi alatt.

Kezeld egyszerűen a randikat

Vannak olyan szerencsések, akiket a randik előtt egy jóleső izgalom és nyugodtság jár át, de mi, többiek ezt közel sem tapasztaljuk és a legtöbb esetben jeges félelem tölt el bennünket az időpont közeledtével.

Az első és legfontosabb, hogy próbáljuk tudatosítani magunkban, hogy ez csak egy egyszerű, barátságos találkozó, semmi több.

Nagyjából olyan, mint amikor elolvasod a könyv borítóját és eldöntöd, hogy meg akarod-e venni, vagy sem. Nincs tétje, hiszen mi a legnagyobb baj, ami történhet? Legrosszabb esetben is eltöltesz pár kellemes órát egy idegennel, akivel aztán nem találoztok többé, így teljesen mindegy, mit gondol rólad. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg ő is pont annyira izgul, mint te.