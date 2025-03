A paranoiás Harry herceg eltávolodott az egyik legfontosabb szövetségesétől: végleg magára maradt

Harry herceg és Meghan Markle korábban igen jó viszonyban voltak Eugéniával, még Harryék 2020-ban történt visszalépésük után is szoros maradt a kapcsolatuk. Eugénia még szerepelt is a pár netflixes dokumentumsorozatában, amely óriási nézettséget ért el. Kapcsolatuk azonban tavaly fordult rossz irányba, amikor Eugéniát a The Princess Royal nevű notting hilli pub előtt fotózták le, amint ölelkezve búcsúzik Piers Morgantől.

Harry herceg paranoiás: már korábbi szövetségesével, Eugéniával sincs jóban

Forrás: Chris Jackson Collection

„Rossz szemmel nézték ezt, mivel Piers a múltban összetűzésbe került Meghannal és Harryvel” – nyilatkozta egy bennfentes a The Sun című lapnak. „Eugénia évek óta támgatja Harryt és Meghant, ott volt a kapcsolatuk kezdetén – de mostanra elmérgesedett a viszonyuk.”

Harry herceg paranoiás: azt hiszi, Eugénia hercegnő szövetkezett ellene

A műsorvezető Morgan korábban többször nyilvánosan kritizálta Meghant és Harryt, különösen a pár Oprah Winfreynek adott interjúja után. Meghan ekkor többek között azt állította, hogy a királyi család egyik tagja „aggódott” gyermekük, Archie bőrszíne miatt. Morgan erre azt mondta, Meghan „a királyi családot rasszisták csoportjának állítja be”, ami szerinte „a legfelháborítóbb vád”, amivel valaha találkozott.

Morgan később így fogalmazott az X-en: „Meghan Markle-től vártam is ezt az aljas, romboló, öncélú ostobaságot – de hogy Harry hagyja, hogy így leszámoljon a családjával és a Monarchiával, az szégyenletes.”