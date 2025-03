A brit királyi család és Harry herceg közötti szakadék egyre mélyebb, különösen mostohaanyja, Kamilla neheztel rá. A források szerint szerint Harry és Meghan Markle szinte soha nem kerül szóba a palota falain belül. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Károly király és fia sem találkozott egymással az elmúlt időszakban, ami nagyrészt Kamilla befolyásának tulajdonítható.

Harry nyíltan kritizálta Kamillát

Forrás: Getty Images

Kamilla és Harry konfliktusa nem újkeletű

Harry herceg 2023-ban megjelent memoárjában, a Tartalékban nyíltan kritizálta mostohaanyját, Kamilla királynét. A könyvben „veszélyesnek” nevezte őt, és azzal vádolta, hogy személyes PR-érdekei miatt feláldozta őt a közvélemény előtt. Továbbá azt állította, hogy bátyja, Vilmos herceg is ellenezte Kamilla és Károly házasságát, annak ellenére, hogy évtizedek óta egy párt alkotnak. A palotai források szerint azonban Kamilla királynét nem izgatják különösebben ezek a vádak, és a témát szinte soha nem hozza szóba. Ennek ellenére ő maga is jelentős szerepet játszik abban, hogy Harry és Károly nem találkozik egymással, úgy tudni, semmi esély nincs arra, hogy Harrynek megbocsásson.

Se Vilmos, se Kamilla nem szeretné, hogy Károlyt stressz érje

Harry herceg az elmúlt időszakban több alkalommal is visszatért az Egyesült Királyságba, azonban apjával nem sikerült találkoznia. Úgy tudni, Harry nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy személyesen is beszélhessen Károly királlyal, de tanácsadói, köztük Kamilla királyné is, ezt nem támogatták. Károly jelenleg a rákból való felépülésére összpontosít, és Kamilla nem akarta, hogy a találkozás stresszt okozzon számára. Egy királyi családhoz közel álló forrás szerint Kamilla királyné aggódik Vilmos herceg miatt is, aki frusztrált a testvére döntései miatt. „Mindig azt mondta az apjának, hogy lassítson és vegye lazán a dolgokat. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy stresszes legyen a Harryvel való találkozás miatt” – fogalmazott az informátor.