Jennifer Lopez a lányával jelent meg a vörös szőnyegen: Emme már 17 éves - FOTÓ

Március 23-án este került sor a Broadway egyik legjobban várt színházi eseményére: William Shakespeare Othello című tragédiájának új feldolgozását mutatták be a New York-i Barrymore Színházban. A premieren Jennifer Lopez is ott volt, 17 éves gyermekét Emme-t vitte magával.

Jennifer Lopez és lánya, Emme

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez padlóig érő, strasszokkal kirakott szoknyát és hozzá illő, derékig érő felsőt viselt. Szettjét fekete szőrmekabáttal és ezüst karikafülbevalókkal egészítette ki. Haját szoros kontyba fogta. Emme fekete-fehér csíkos öltönyt választott az alkalomra, alatta szürke inget, és kockés nyakkendőt viselt.

Jennifer Lopez ikrei már 17 évesek

Jennifer Lopez ikrei 2008-ban születtek, édesapjuk Marc Anthony. Az énekesnő nemrég, február 22-én az Instagramon is beszámolt arról, hogy gyerekei 17. évesek lettek, az ünneplésről egy videót is megosztott.