1,6 milliós táska lógott Buzsik Borka karján a magyar–török meccsen: Szoboszlai Dominik barátnője szereti a luxust

Március 23-án este telt ház előtt rendezték meg a Magyarország–Törökország mérkőzést a budapesti Puskás Arénában, ahol a VIP-páholyokban több ismert arc is feltűnt. A találkozót a helyszínen követte Szoboszlai Dominik barátnője - illetve már menyasszonya -, Buzsik Borka is, aki Insta-sztorijában adott hírt arról, hogy ő is ott szurkol.

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik barátnője is a helyszínen szurkolt

Fotó: https://www.instagram.com/borkabuzsik/

Szoboszlai Dominik barátnője szereti a luxust

Buzsik Borka egy fekete bundát, világoskék, bőszárú farmert és fekete, magas sarkú cipőt viselt. Megjelenésének legfeltűnőbb eleme azonban egy klasszikus Chanel táska volt, amely a márka egyik legismertebb és legidőtállóbb darabja. Ez a típus hozzávetőleg 4000 euróba, azaz nagyjából 1,6 millió forintba kerül – amennyiben elérhető, mivel több modellre is várólista van. A táskát ikonikus státuszszimbólumaként tartják számon, gyakran viselik világsztárok és közéleti személyiségek is.