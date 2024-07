Jennifer Lopez fia pont úgy néz ki mint az édesapja: a 16 éves Max Marc Anthony hasonmása

Jennifer Lopezt és fiát biciklizés közben fotózták le, amikor megálltak, hogy süteményt vegyenek egy helyi árustól. Hullámos, fekete hajával, olívás bőrével és vékony testalkatával Max az édesapja, Marc Anthony kiköpött mása. A fiú a laza délutáni programhoz pólót, kockás nadrágot és flip-flopot, míg JLo egy mélyen dekoltált, fehér kezeslábasban volt. A róluk készült képeket itt tudod megnézni.



Az énekesnő lánya, Emme most nem tartott velük, őt pár hete Párizsban mutatta meg az édesanyja, de Hamptonsban is készült már róluk közös fotót.

Jenifer Lopez és lánya, Emme

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez a mostohalányával is jó kapcoslatot ápol

Jennifer nem csak a saját gyerekeivel, hanem mostohalányával, Violet Affleckkel is minőségi időt tölt, bizonyítva ezzel azt, hogy az Afleckkel való házassági gondjaik ellenére törődik vele. Pár napja együtt mentek pózoltak az East Hampton Historical Society's Antiques and Design Show-ra szintén Hamptonsban. Együtt nézelődtek a régiségek között, és szelfiztek a barátaikkal.

Ben Affleck nem volt ott a szülinapon

Jennifer Lopez július 24-én ünnepli 55. születésnapját, és az elmúlt hétvégén már előszülinapi partit tartott, aminek témája a népszerű sorozat, a Bridgerton volt. Férje azonban hiányzott az ünneplők közül. Úgy tűnik, Ben és Jen az egész nyarat külön töltik, és a július 16-i, második házassági évfordulójukon sem voltak együtt.

Lopez és Affleck házasságának végét igazolja az is, hogy piacra dobták 68 millió dolláros kúriájukat is. A 38 ezer négyzetméteres területen fekvő ingatlant 2023 májusában vásárolták meg majdnem 61 millió dollárért. Két évig keresték álmaik otthonát, hogy most kicsivel több mint egy év után el is adják. Ben állítólag minden holmiját elvitte a házból, és egy havi 100 ezer dolláros bérleménybe költözött Brentwoodban, közel volt feleségéhez, Jennifer Garnerhez és a három közös gyermekükhöz.

Jennifer Lopez és Ben Affleck háza

Forrás: Forrás: WALTER / BESTIMAGE/WALTER / BESTIMAGE/Walter / Bestimage

Jennifer is szoros kapcsolatot ápol volt férjével, Marc Anthonyval, és gyerekeiket együtt nevelik. 2004-től 2011-ig voltak házasok, azonban a szakításuk után is többször dolgoztak együtt. Szakításuk után a W Magazine-nak Lopez így nyilatkozott: „Marc a gyermekeim apja, és ez mindig így lesz. Szóval, dolgoznom kell azon, hogy helyrehozzam a dolgokat, és ez messze a legnehezebb munka, amit végeztem."