A tökéletes húsvéti menü: ízek és hagyományok a Lidltől

A Lidl, mint minden évben, idén is kiemelt figyelmet fordít a húsvétra, hiszen a karácsony után ez az év második legforgalmasabb időszaka. A piacvezető diszkontlánc kínálatában megtalálható a klasszikus, húsvéthoz kapcsolódó termékek széles, kedvező árú választéka, de a különlegességeket keresők is találnak fogukra valót. Bár még van pár nap húsvétig, érdemes időben felkészülni az ünnepekre.

Forrás: Lidl

A Lidl idén is gondoskodik az ünnepi asztalról: kihagyhatatlan finomságokkal

A húsvéti asztal nemcsak a klasszikus ételekről szól, hanem a családi hagyományokat is tükrözi. A klasszikus ünnepi reggeli ilyenkor különleges szerepet kap: nemcsak az ínycsiklandó fogások miatt, hanem azért is, mert lehetőséget teremt a család kötelékek megerősítésére. De vajon mi kerüljön az ünnepi asztalra, ha idén egy igazán emlékezetes húsvétot szeretnénk a szeretteink számára? Ehhez hoztunk neked némi inspirációt.

Húsvéti sonka: háziasan a legfinomabb

A tökéletes húsvéti sonka elengedhetetlen kelléke az ünnepi asztalnak. A vállalat az ilyenkor egyik legnépszerűbb termékből, a húsvéti sonkából összesen 17- félét kínál. Ezek között található pulykából és sertésből készültek is, melyek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra. A füstölt-főtt termékektől kezdve a Békebeli sonkákig igen széles választékban találják meg a vásárlók az igényeiknek megfelelőt. A sonkák esetében a legkeresettebb termék a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, az idei újdonság pedig a Pikok Pure füstölt tarja.

Forrás: AdobeStock

Torma: az ünnep csípős csodája

A húsvéti sonka mellől természetesen nem hiányozhat a torma, ami egész évben a vasárnapi főtt hús, a főtt csülök vagy a virsli elmaradhatatlan kísérője, továbbá köreteket és salátákat is képes feldobni. Természetesen tormából is többfélét kínál a Lidl a vásárlóinak. A különböző ízesítésű tormák mellett a nagy népszerűségnek örvendő hagyományos erős reszelt torma is megtalálható a polcokon. A Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozó tormák egytől egyig magyar beszállítók termékei, amelyek kedveltsége és sikeressége a vásárlók körében azért is kiemelkedő, mert pontosan azt nyújtják számukra, amit elvárnak tőlük: a magyar értékek közvetítését. A Hazánk Kincsei márka megkönnyíti a vásárlók választását és biztosítja, hogy a vásárlók magyar termékeket vegyenek le a polcokról. A termékek csomagolása is egyedi, amely a magyar népmesék világát idézi, és a magyar konyha tradicionális ízeit hozza közelebb a vásárlókhoz. Ráadásul a Lidl Plus felhasználók 5000 forint értékű vásárlás után a Hazánk Kincsei reszelt tormát most ajándékba kapják, így segítve a családok gazdaságos felkészülését az ünnepre. A kupont az applikációban kell aktiválni, ami április 10-13. között érvényes.