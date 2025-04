5 anyák napi ajándék, aminek bármelyik nő örülne

Ha unod már az anyák napi ajándék kliséket, jó helyen jársz!

Az anyák napi ajándék nem kell, hogy feltétlenül virág legyen.

Forrás: Shutterstock

Anyák napi ajándék: ötletek, amivel tuti nem lősz mellé

5 tuti tipp

Május első vasárnapja anyák napja és már előre látod magad, ahogy utolsó pillanatban tanácstalanul állsz a megkopasztott virágboltnál és bánatosan szemezel a gerberával meg a szívecskés bögrével?

Pedig csak egy kis kreativitásra és előre gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy édesanyádnak egy felejthetetlen pillanatot okozz.

Mutatjuk egyedi ajándékötleteinket!

1. CECOTEC CeramicCare 2 in 1 AirGlam Alumínium hajformázó

CECOTEC CeramicCare 2 in 1 AirGlam Alumínium hajformázó 33 099 Ft

Forrás: www.mediamarkt.hu

Ezzel a hajformázóval elképesztően könnyedén érhetsz el gyönyörű hullámokat, vagy éppen olyan beszárított frizurát, mintha épp a fodrásztól jönnél.

2. Nanushka Mencia felső

Nanushka Mencia felső 123 990 Ft

Forrás: www.nanushka.com

Egy gyönyörű, szatén felső jó szabással, könnyen kombinálható színnel – mi is kérjük!

3. Dolce and Gabbana Devotion parfüm

Dolce and Gabbana Devotion parfüm 73 790 Ft

Forrás: https://www.douglas.hu/

A narancsvirág és vanília illatú parfüm egy kis kacérságot csempész a hétköznapokba a mogyoró illatjeggyel.

4. Philips Lumea IPL 7000 SC1994/00

4. Philips Lumea IPL 7000 SC1994/00 133 300 Ft

Forrás: www.notino.hu

Ez az IPL-es szőrtelenítőgép már három használat után 85 százalékkal csökkenti a szőrnövekedést, ráadásul egyszerű és teljesen fájdalommentes a használata.

5. Swarovski Magic karkötő

Swarovski Magic karkötő 21 900 Ft

Forrás: www.swarovski.hu

Ennek a rózsaarany-bevonatú finom, mégis feltűnő ékszernek mi is nagyon örülnénk és be kell valljuk, jól mutatna egy anya-lánya matchy párosban is!