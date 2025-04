George Clooneyra csak felesége, Amal nem volt kíváncsi: kiderült, miért nem ment el a bemutatóra

Ahogy megírtuk, George Clooney legújabb szerepében szinte felismerhetetlenül lépett színpadra New Yorkban, amikor bemutatkozott a Broadwayn a Good Night, And Good Luck című darabban. A hivatalosan csütörtökön debütáló előadásban a színész Edward R. Murrow hírlapírót alakítja és a szerep kedvéért barna hajra váltott. A premieren világsztárok is részt vettek, a színész felesége, Amal Clooney azonban nem volt ott.

George Clooney premierjét kihagyta Amal Clooney

Forrás: AFP

George Clooney felesége a gyerekekkel volt

A New York-i Winter Garden Theatre adott otthont George Clooney Broadway-darabja, a Good Night, and Good Luck premierjének, amely a 2005-ös azonos című film színpadi adaptációja. A megnyitón számos híresség jelent meg, köztük Jennifer Lopez, Cindy Crawford és lánya Kaia Gerber, Uma Thurman, Pierce Brosnan és Kylie Minogue is, ám az mindenkinek feltűnt, hogy a barnára festett hajú George Clooney felesége, Amal Clooney nem volt a nézők soraiban. A színész a People magazinnak mondta el, felesége miért maradt otthon: „Amal a gyerekekkel volt” - nyilatkozta.

A házaspárnak 7 évesek az ikrei: Alexander és Ella.

Így szervezi az idejét a színész

A darab színházi változatának bemutatójára és az azt megelőző próbafolyamatok idejére George Clooney a családjával együtt Manhattanbe költözött. A színész februárban a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban beszélt arról, hogy a család jól érzi magát a városban. „Szeretnek itt lenni. Úgy értem, hogy ezt hogy nem lehet szeretni... Ez New York City” – mondta. A Good Night, and Good Luck próbái és előadásai közben Clooneynak van ideje a családjára is. „Jó időbeosztás, mert éjszaka dolgozol, napközben találkozhatsz a gyerekekkel, szóval ez rendben van” - tette hozzá.

Arról pletykáltak, hogy házasságuk válságban van

Az ismert emberi jogi ügyvéd, Amal eredetileg Európában akart maradni két gyermekükkel, míg George Clooney a Broadwayn való debütálására készül. Később azonban Amal úgy döntött, hogy mégis New Yorkba költözik, hogy férje mellett legyen. Sokan úgy gondolták, ez egy kétségbeesett lépés a kapcsolatuk megmentésére.