Felismerhetetlen lett George Clooney: még Amal és az ikrek is kiakadtak a kinézetén

George Clooney legújabb szerepében szinte felismerhetetlenül lépett színpadra New Yorkban, amikor bemutatkozott a Broadwayn a Good Night, And Good Luck című darabban. A hivatalosan csütörtökön debütáló előadásban a színész Edward R. Murrow hírlapírót alakítja, amihez sötétbarnára festette az addig védjegyének számító ezüstös, őszes haját.

George Clooney felismerhetetetlen új hajszínével

Forrás: Getty Images

George Clooney új külsővel debütált a Broadwayn

A premiert a Winter Garden Theatre-ben tartották, ahol a közönség soraiban több ismert személyiség is feltűnt: jelen volt többek között Jennifer Lopez, Uma Thurman, Kaia Gerber, Cindy Crawford, Rande Gerber és Gayle King is. George Clooney új külseje pedig legalább akkora figyelmet kapott, mint maga az előadás. A 2005-ben készült azonos című film színpadi adaptációjában Clooney most először tűnik fel Broadway-darabban. A filmet annak idején ő rendezte és játszott is benne, Edward R. Murrow szerepét azonban akkor David Strathairn formálta meg, aki jelenleg 76 éves. A színpadi verzióban most Clooney veszi át a karaktert, ami nemcsak színészi kihívást, hanem fizikai átalakulást is jelentett számára. A New York Times februári interjújában a színész így nyilatkozott a hajszínezéssel kapcsolatos döntéséről: „A feleségem utálni fogja, mert semmi sem láttat idősebbnek, mint amikor egy idősödő férfi befesteti a haját” – mondta. – „A gyerekeim megállás nélkül nevetni fognak rajtam” - tette hozzá.

George Clooney a darab kedvéért lett barna hajú

Forrás: GC Images