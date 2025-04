Komoly dolog vert éket Harry herceg és Meghan Markle közé: ez mindent megváltoztathat

Harry herceg és Meghan Markle eltérően vélekednek arról, miként és milyen gyakran jelenjenek meg gyermekeik, a 5 éves Archie herceg és a 3 éves Lilibet hercegnő a nyilvánosság előtt – állította Matt Wilkinson, a brit The Sun magazin királyi szerkesztője.

Harry herceg kiakadt: Meghan Markle egyre többször mutatja meg gyerekeiket, Archie-t, Lilibetet

Forrás: Instagram / Meghan

Meghan Markle mindenáron sikerre vágyik, Harry herceg viszont védené a magánéletüket

Wilkinson szerint Harry egyáltalán nem örül annak, hogy Meghan a gyerekeket használja új életmódmárkája, az As Ever népszerűsítésére. Az újságíró így fogalmazott:

Nem akarja, hogy fotók jelenjenek meg róluk. Azt képzeli, ha Montecitón kívülre viszi őket, akkor egy egész horda akarja majd lefotózni a gyerekeit.

A hercegné ezzel szemben sokkal nyitottabban közelíti meg a dolgot – állítja Wilkinson. „Meghan Kaliforniában nőtt fel, egyszer azt mondta, hogy szeretne kaliforniai életstílust, levinni a gyerekekekt a tengerpartra, sétálni, eljárkálni. Nem akarja őket elrejteni.”

Bár Meghan nem mutatta még meg gyermekeinek arcát, az újságíró szerint mégis eszközként használja őket saját márkájának felépítéséhez.

Harry herceg felesége az utóbbi hónapokban több alkalommal is megosztott olyan felvételeket, amin a gyerekei is szerepelnek. Februárban egy videót tett közzé, amelyen a gyerekek Valentin-nap alkalmából desszertet készítenek, márciusban pedig a kislányáról mutatott egy fotót, amin a gyermek Harryvel hajókázik, aztán pedig az As Ever egyik promóciós fotóján bukkant fel Archie és Lilibet.