Ezért könyörgött Harry herceg és Vilmos herceg Károly királynak, hogy ne vegye feleségül Kamillát

Húsz éve házasodott össze Károly király és Kamilla királyné, de Harry herceg visszaemlékezései szerint a királyi család nem mindig támogatta a frigyet. Olyannyira nem, hogy fiai, Harry és Vilmos szó szerint kérlelték apjukat, hogy ne nősüljön újra.

Károly király és Kamilla 20. házassági évfordulóját ünnepelte

Forrás: Northfoto

Károly király és Kamilla 20 éve házasok

Április 9-én ünnepelte 20. házassági évfordulóját Károly király és Kamilla királyné. A People ennek apropóján arról ír, hogy Harry herceg a Tartalék (Spare) című memoárjában számolt be arról, hogy ő és bátyja, Vilmos herceg egykor határozottan ellenezték a házasságot. A visszaemlékezés szerint mindketten kérlelték apjukat, hogy ne vegye feleségül Kamillát. „Támogatunk téged, mondtuk. Támogatjuk Kamillát, mondtuk. Csak kérlek, ne vedd feleségül” – emlékezett vissza Harry herceg a könyvében, amelyben arról is ír, hogy Diana tragikus halála miatt is képtelenek voltak elfogadni apjuk újraházasodási szándékát.

Úgy vélték, az esküvő vitához vezetne

A könyv részletesen beszámol arról is, hogy Kamilla már korábban is jelen volt a család életében. Harry Diana hercegnő egyik híres kijelentését is idézi: „Hárman voltunk ebben a házasságban, így egy kicsit zsúfolt volt.” Harry szerint éppen ezért tartottak attól, milyen sajtóvisszhangot válthat ki egy újabb házasság. „Nem kell újraházasodnod, könyörögtünk. Egy esküvő vitát váltana ki. Felbujtaná a sajtót. Arra késztetné az egész országot, az egész világot, hogy anyuról beszéljen, hasonlítsa össze a mamát és Kamillát, és ezt senki sem akarta” – írta és hozzátette: „A legkevésbé, Kamilla.”

Erzsébet királynő nem vett részt mindkét esküvőn

Mindezek ellenére Károly 2005 februárjában bejelentette eljegyzését Kamillával. Az esküvőt még abban az évben, április 9-én megtartották a windsori Guildhallban polgári szertartás keretében, majd a Szent György-kápolnában meg is szentelték a frigyet. Harry és Vilmos herceg jelen voltak mindkét eseményen, ám Erzsébet királynő – az anglikán egyház fejeként – kizárólag a vallási szertartáson vett részt.