Megdöbbentő hírt kaptunk! Michael Schumacher Svájcba utazott unokája születésére

A 2013-as súlyos síbalesete óta eltűnt a nyilvánosság elől Michael Schumacher, a Forma–1 történetének egyik legsikeresebb versenyzője. Most viszont a The Sun értesülései szerint a hétszeres világbajnok helikopterrel Mallorcáról Svájcba utazott, hogy ott lehessen, amikor megszületik első unokája. Schumacher lánya, Gina és férje, Iain Bethke kislánya, Millie március 29-én született meg.

Schumacher eredetileg svájci kúriájában kezdte meg rehabilitációját, majd állapotjavulását követően Mallorcára, a család spanyolországi villájába költözött, ahol a gyógyulás egy csendesebb szakasza zajlik. A brit lap szerint a sportlegenda most azonban ritka kivételt tett: helikopterrel tért vissza a Genfi-tó melletti otthonukba, hogy jelen lehessen lánya szülésekor.

Ott lehetett a lánya esküvőjén?

Hatalmas szenzációnak számított, hogy 11 évvel a síbalesete után jelent meg először a nyilvánosság előtt Michael Schumacher, méghozzá a lánya esküvőjén. Legalábbis a német sajtó akkor erről számolt be és arról is lehetett olvasni, hogy a sportlegenda milyen eseményen vehet részt legközelebb. Azt írták, fiát, Mick Schumachert is láthatja megházasodni. Nos, a legújabb hírek szerint mindez pletyka, Schumacher egészségi állapota semmi ilyet nem tesz lehetővé.