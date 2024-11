Végre kiderült az igazság Michael Schumacherről: állapota nem teszi ezt lehetővé

Hatalmas szenzációnak számított, hogy 11 évvel a síbalesete után jelent meg először a nyilvánosság előtt Michael Schumacher, méghozzá a lánya esküvőjén. Legalábbis a német sajtó akkor erről számolt be és arról is lehetett olvasni, hogy a sportlegenda milyen eseményen vehet részt legközelebb. Azt írták, fiát, Mick Schumachert is láthatja megházasodni. Nos, a legújabb hírek szerint mindez pletyka, Schumacher egészségi állapota semmi ilyet nem tesz lehetővé.

Johnny Herbert szerint kizárt, hogy Michael Schumacher ott lett volna lánya esküvőjén

Forrás: AFP

Michael Schumacher jelenléte csupán spekuláció

A Forma–1 hétszeres világbajnokának, Michael Schumachernek állapotát továbbra is szigorú titoktartás övezi. Az utóbbi időben azonban pletykák kaptak szárnyra, amelyek szerint Schumacher részt vett lánya, Gina-Maria és élettársa, Iain Bethke esküvőjén. A 27 éves Gina-Maria szeptember végén tartotta az esküvőt a család mallorcai luxusvillájában. A német sajtó spekulációi szerint Michael Schumacher jelen lehetett az esküvőn, de szigorú intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy ne szivárogjanak ki információk. Az esemény résztvevőitől állítólag elvették a mobiltelefonjaikat, hogy ne készülhessen semmilyen fotó vagy felvétel a visszavonultan élő legendáról.

Johnny Herbert: „Álhír az egész”

Schumacher esküvői jelenlétéről szóló híreket azonban cáfolta Johnny Herbert, Schumacher korábbi Forma–1-es kollégája és barátja. A Flashscore-nak adott interjújában Herbert kijelentette: „Ez csak egy újabb álhír. Amennyire én tudom, Michael nem vett részt az esküvőn” - mondta.

Fizikai állapota nem tette lehetővé a részvételt

Az orvosok szerint Schumacher egészségi állapota megnehezítené, hogy egy ilyen eseményen részt vegyen. Jussi Posti idegsebész az Iltalehtinek nyilatkozva elmondta: „Az információk alapján Michael valószínűleg ágyhoz kötött beteg, és nehezen képzelhető el, hogy aktívan részt vehetne bármilyen eseményen”. Posti kiemelte, hogy Schumacher mindkét otthonában teljesen felszerelt orvosi környezetet alakítottak ki, ami arra utal, hogy folyamatosan intenzív ellátásra szorul.