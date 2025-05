Az anyaság nehézségeiről beszélt Meghan Markle: így néz ki a hercegné és gyerekei reggele

Meghan Markle a The Jamie Kern Lima Show podcastjának vendégeként nyíltan beszélt arról, milyen mindennapi kihívásokkal jár számára az anyaság. A 43 éves egykori színésznő elmondta, hogy öt éve ugyanaz a dadus segíti a családot a gyereknevelésben, és részletesen mesélt a reggeli rutinjáról, amely gyakran már hajnali fél hétkor kezdődik.

Meghan Markle a mindennapjaikról beszélt

Forrás: Getty Images North America

Így indul Meghan Markle napja

„Ma reggel más volt, mert Archie megfázott, így hazament az iskolából, de amúgy én 6:30-kor kelek – bárcsak azt mondhatnám, hogy felébredtem és meditáltam –, de nem ezt csinálom, hanem kapcsolom a monitorokat, hogy mindkét gyereket halljam” – mondta Meghan. „Archie és Lilibet reggel 7-kor kelnek, addig én felöltözöm, fogat mosok, aztán felöltöztetem őket is, reggelit készítek és összerakom az uzsonnásdobozaikat. Szeretek uzsonnásdobozokat készíteni, jól érzés kis üzeneteket is beletenni... Ha nincsenek megbeszéléseim reggel, akkor én viszem el őket az oviba” - mesélte a hercegné, és azt is, hogy gyerekei két különböző kaliforniai intézménybe járnak, ami logisztikailag komoly kihívást jelent.

„Csodálatos a dadusunk, már öt éve velünk van”

Meghan a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy nem egyedül viszi a vállán a szülői feladatokat. „Van egy csodálatos dadusunk, aki már öt éve velünk van, ha nekem reggel dolgom van, elviszi őket az oviba…” – jegyezte meg Meghan, aki nemrégiben arról beszélt, dolgozó anyának lenni nagyon fárasztó és néha úgy érzi, pihenésre van szüksége.

E-maileket ír a gyerekeinek

A podcastban a hercegné elárulta, a gyerekeinek rendszeresen e-maileket ír, amelyeket később, felnőttként olvashatnak majd el. „Úgy gondoltam, ez egy nagyszerű időkapszula. Mielőtt lefekszem, minden este írok nekik, a levelekben képeket is teszek” – árulta el. Ezen a szokásán a kommentelők kiakadtak, mondván, megint plagizál.