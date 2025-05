Megint szenzációsan jelentette be! Rihanna a harmadik babáját várja – a Met-gálán mutatta meg pocakját

Rihanna és A$AP Rocky harmadik közös gyermeküket várják – derült ki május 5-én, a 2025-ös Met-gálán. Az eseményen a 37 éves énekesnő nagy babapocakkal jelent meg. Ezzel egyidőben az énekesnő hivatalos fotósa, Miles Diggs is posztolt egy képet az Instagramra: az esőben készült felvétellel erősítette meg a híreket.

Rihanna kisbabát vár - Fotós, Mike Diggs posztolta ezt a képet a Met-gála alatt

Forrás: https://www.instagram.com/diggzy/

A$AP Rocky – aki az idei Met-gála társelnöke volt – a vörös szőnyegen adott nyilatkozatában így fogalmazott: „Csodálatos érzés. Itt az ideje, hogy megmutassuk az embereknek, 'mit főztünk'.” Hozzátette: „Örülök, hogy mindenki örül nekünk, mert mi határozottan boldogok vagyunk.”

Rihanna és A$AP Rocky 2020 novemberében vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat. Azóta két fiuk született: a 3 éves RZA Athelston, valamint a 21 hónapos Riot Rose. Az énekesnő a Page Sixnek adott interjújában 2023 decemberében elmondta, hogy kapcsolatuk sokkal erősebb lett, mióta szülők lettek. „Másképp szeretem őt, mint apukát, és ez nagyon beindít” – fogalmazott. „Micsoda családfő, milyen nagyszerű, türelmes szerető... és a gyerekeim megszállottan rajonganak érte.”

Rihanna harmadik gyermekét várja - A Met-gálán mutatta meg pocakját

Forrás: Getty Images

Rihanna terhessége: az énekesnő mindig különleges módját választja a bejelentésnek

Rihanna korábban is mindig nagyszabású eseményeken osztotta meg a világgal a terhességét. A 2023-as Super Bowl félidei show-jában – amely történelmi jelentőségű volt, hiszen első alkalommal lépett fel várandós nő a műsorban – a fellépés első perceiben ruháját megigazítva és a hasát simogatva jelezte, hogy érkezik a második baba.

Első gyermekének érkezését 2022 januárjában jelentette be, akkor New York utcáin fotózták le a pocakját. Akkor egy közeli forrás a People magazinnak így nyilatkozott: „Izgatottan várja, hogy anya legyen, és nem is lehetne boldogabb.”

2024 áprilisában Mel Ottenberg stylist kérdésére, hogy hány gyermeket szeretne még, Rihanna így válaszolt: „Annyit, amennyit Isten akar.” Arra a kérdésre, hogy kettőnél többre gondol-e, így reagált: „Nem tudom, mit akar Isten, de kettőnél többre mennék.” Majd hozzátette: „Szeretnék egy kislányt. De persze, ha még egy fiú, akkor még egy fiú.”