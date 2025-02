Így nézett ki Rihanna a karrierje elején, és így néz ki most: a 37 éves sztár rengeteget változott

Rihanna, a karrierjét a Pon de Replay című számmal indító barbadosi énekesnő, már jóval túlnőtte a zenei világ határait. Az évek során nemcsak a popzene meghatározó alakjává vált, hanem üzleti birodalmat épített, és társadalmi ügyekben is egyre nagyobb szerepet vállal. Milyen volt a születésnapos Rihanna 2005-ben, és hogyan formálódott át 2025-re?

Rihanna ma lett 37 éves.

Korszakalkotó énekesnő - 37 éves lett Rihanna

37 éves lett a barbadosi énekesnő. Rihanna manapság már leginkább divatmárkájával érvényesül, de a zenei karrierje beírta magát a történelembe. Zenéi a mai napig meghatározó szerepet töltenek be.

Itt kezdődött minden

1. A zenei karrierjének kezdete

Rihanna 2005-ben robbant be a zenei világba a „Pon de Replay” című számmal, amely azonnal sláger lett. Ekkor még a tipikus karibi hangzású popdalok jellemezték az énekesnő zenei stílusát.

Az énekesnő ekkor kezdett globális sztárrá válni.

2. A „Good Girl Gone Bad” forradalma

2007-ben jelent meg a Good Girl Gone Bad album, amelyet mindenki a karrierje csúcsának tartott. A lemez, és főként a „Umbrella” című sláger nemcsak az ő hírnevét, hanem az egész zenei iparágat is újraírta. Az új, merész imidzs és a pop-rap elemek vegyítése mindenki figyelmét felkeltette, és Rihanna ekkor kezdett valóban globális sztárrá válni.

Az énekesnő már letarolt minden zenei listát.

3. Az egyre változatosabb zenei stílusok

Ahogy teltek az évek, Rihanna nem ragadt le egyetlen műfajnál. A „Rated R”, „Loud”, „Talk That Talk” és „Unapologetic” albumaival rendre új hangzásokat próbált ki, a reggae-től a dubstepig, miközben zenei és vizuális stílusa folyamatosan fejlődött.

Rihanna létrehozta a Fenty Beauty márkáját

4. A divat és a szépségipar terén is megvetette lábát

Rihanna nemcsak zenész, hanem egy iparági trendsetter is. 2017-ben elindította a Fenty Beautyt, amely az egyik legnagyobb áttörést hozta a szépségiparban, mivel az alapozók széles választékot kínálnak minden bőrtípusra és árnyalatra. Az azóta is hódító márkát divatos kiegészítők, ruhaneműk és egyéb termékek is követik.

Rihanna egyre sikeresebb a márkájával.

5. Az üzleti siker és a divatvilág

Rihanna nemcsak a zenei karrierjében, hanem üzleti tevékenységeiben is sikereket ért el. A Fenty márka, amely a luxusmárkákat is megszorongatja, és az együttműködések, mint a Puma vagy a Savage x Fenty, mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Rihanna ma már a világ egyik legbefolyásosabb női vállalkozója legyen.